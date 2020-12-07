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(Özel) Muhtar olduğuna inandırmak için kimliğini gösteriyor "Ben muhtarım" diyor, inanmayıp "Babanı çağır" diyorlar

İHA

(Özel) Muhtar olduğuna inandırmak için kimliğini gösteriyor "Ben muhtarım" diyor, inanmayıp "Babanı çağır" diyorlar

Bursa'da erken yaşta muhtar seçilen Emre Oruç, köy muhtarı olduğunu ispat etmek için kimliğini göstermek zorunda kalıyor.
Harmancık ilçesinin İshaklar Mahallesi'nde yapılan 2019 seçimlerinde 22 yaşında muhtar seçilen Emre Oruç, genç yaşında köyüne hizmet etmek için var gücüyle çalışıyor. Köydeki kendinden yaşça büyük 3 adayı geride bırakıp köyün yüzde 70 oyunu alarak muhtar seçilen Oruç, köye dışarıdan gelenlere muhtar olduğunu ispat etmekte zorluk çekiyor. Köye gelen resmî görevliler veya misafirler muhtarı sorduklarında, "Benim" deyince inanmayıp, "Babanı çağır" diyorlar. Genç muhtar da kimliğini göstererek muhatabını ikna ediyor.
Köydeki haneleri tek tek gezip bir sıkıntıları olup olmadığını soran genç muhtarı köylüler çok seviyor. Oruç, köy muhtarlığının yanında Harmancık Muhtarlar Dernek Başkanlığını da yapıyor.
2019 yılında yapılan seçimlerde 22 yaşında muhtar olduğunu ifade eden Emre Oruç, "Sağ olsunlar köylüler beni destekledi. Bu sayede genç yaşta muhtar oldum. Genç yaşta muhtar olmak çok güzel, fakat en büyük dezavantajı dışarıdan köyümüze gelen amir, memur ve misafirlere muhtar olduğumu inandırmakta güçlük çekmem. Ben de muhtarlık kimliğimi göstererek muhtar olduğumu ispatlıyorum, o zaman ikna oluyorlar. Bazen inanmaları güç oluyor, şaka sanıyorlar. Köyümüze bir gün bir daire amiri geldi, onu ben karşıladım. Babanı çağır dedi. Muhtar olduğuma zor inandırdım. Genç yaşıma rağmen köyüme hizmet için var gücümle çalışıyorum" dedi.
Genç muhtardan çok memnun olduklarını belirten köylüler de, "Bu defa da genç muhtar seçelim dedik. Yaşlılardan bir şey olmaz, gençler dinamik ve enerjik. Biraz da onlar hizmet etsin istedik. Muhtarımızdan çok memnunuz, iyi çalışıyor. İnşallah köyümüzde uzun yıllar muhtarlık yapar" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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