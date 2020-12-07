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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri 8 yaşında

İHA

Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri 8 yaşında

Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri’nin kuruluşunun 8’inci yıl dönümü ve Dünya Gönüllüler Günü’nde düzenlenen çevrimiçi etkinlikte, yeni süreçte sivil toplumun durumu ve katılımcılık, Covid19 salgın sürecinde sivil toplum kuruluşlarının deneyimleri ele alındı. Buluşmada, kamusivil toplum ilişkisini ve iş birliğini geliştirmenin yolları da konuşuldu.
Bursa’da sivil toplumun kalbi olan Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri, 8 yılı geride bıraktı. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde açılan Dernekler Yerleşkesi, bugüne kadar yüz binlerce katılımcıyla gerçekleştirilen on binlerce etkinliğe ev sahipliği yaptı. Her yıl 5 Aralık’ta coşku içinde kutlanan Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri’nin kuruluş yıl dönümü ve Dünya Gönüllüler Günü, bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle çevrimiçi düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin düzenlediği etkinlik, iki bölümde gerçekleşti. Programın ilk bölümünde, yeni süreçte sivil toplumun durumu ve katılımcılık konusu ile yerel yönetimlerle sivil toplum arasındaki ilişki ve iş birliğini geliştirmenin yolları ele alındı. Nilüfer Belediyesi’nin Facebook sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanan ve İclay Polat’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) Kıdemli Program Sorumlusu Selin Peker ile Sivil Toplum Uzmanı Cengiz Çiftçi konuşmacı olarak katıldı.
Turgay Erdem: 8 yılda 358 bin 576 katılımcıyla 21 bin 856 etkinlik
“Nilüfer için gönüllülük, çok bilinen bir kavram” diyerek sözlerine başlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yönetim felsefelerinin temelini katılımcılığın oluşturduğunu vurguladı. Başkan Erdem, “Mahalle Komitelerimiz aracılığıyla kent adına alınacak kararlara katılan yurttaşlarımız da, Nilüfer Kent Konseyi çatısı altında, hayatın farklı alanlarında gönüllü çalışmalar yaparak sesini duyurur. Ne mutlu bize ki Nilüfer’de böyle bir kentlilik bilinci oluştu. Vatandaşlarımız yaşadıkları kentin sorunlarına karşı çok duyarlı. Kente dair taleplerini ve çözüm önerilerini farklı kanallardan bize ulaştırıyorlar” dedi.
Nilüfer’de demokrasi anlayışıyla sivil örgütlenmeyi ve çoksesliliği desteklemek amacıyla 2012 yılında Konak Mahallesi’nde Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’ni hayata geçirdiklerini belirten Başkan Turgay Erdem, gelen yoğun talepler üzerine ikinci yerleşkeyi de Karaman Mahallesi’nde kente kazandırdıklarını ifade etti. Başkan Erdem, önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in, bu alandaki çalışmalara çok önemli katkılar sunduğunu belirtti.
Bursa genelinde gönüllülük esasıyla çalışan tüm sivil toplum örgütlerinin, Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri’nde buluştuğunu belirten Başkan Turgay Erdem, yerleşkelerin, sivil toplum kuruluşlarının gelişimine katkıda bulunduğunu dile getirdi. Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri’nin 8 yıllık geçmişine dair sayısal verileri paylaşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem şöyle konuştu: “Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri’nden 8 yılda 537 sivil toplum kuruluşu, kamu kurumları, üniversiteler, sivil inisiyatif ve yurttaş girişimi yararlandı. 358 bin 576 katılımcı ile 21 bin 856 etkinlik gerçekleştirildi. Ancak pandeminin gündeme geldiği 2020 yılında bu rakamlar da çok azaldı elbette. Bulaş ortamı hazırlamamak için biz yerleşkelerimizdeki bütün etkinlikleri iptal ettik. 2020 yılında sadece 1169 etkinlik yapıldı. Mart ayından bu yana tüm buluşmalar ve etkinlikler bugün olduğu gibi hep dijital platformlara taşındı.”
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nü de kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem,
yaşadığı kente gönüllü katkı sunan tüm sivil toplum örgütlerine ve tüm gönüllülere de teşekkür etti.
Çiftçi: Örgütlü yapılarda sıkıntılar artacak
Sivil toplum programlarının temel hedeflerinden bir tanesinin örgütlü vatandaşları teşvik etmek ve onlar için alanlar açmak olduğunu söyleyen Sivil Toplum Uzmanı Cengiz Çiftçi de, sivil toplum için elverişli ortamlar oluşturan Nilüfer Belediyesi’ni, her yerde örnek gösterdiklerini ifade etti.
Pandemi sürecinde farklı dinamiklerin ortaya çıktığını söyleyen Çiftçi, bunlardan birinin dijitalleşme olduğunu belirtti. Dijitalleşmenin hızlı bir şekilde yaygınlaştığını kaydeden Çiftçi, dijitalleşmenin güçlü ve zayıf yönlerini paylaştı. Çiftçi, “Yapacağınız bir çalışmaya, Türkiye’nin her yerinden ve farklı kesimlerinden katılım sağlayabileceksiniz. Bu size sınırsız bir iş birliği, erişim ve ekonomik açıdan sürdürülebilir çalışma imkânı veriyor. Ancak önümüzdeki dönem örgütlü yapılarda sıkıntıların artacağını düşünüyorum. Çünkü 20192020 arasında Türkiye sivil toplumu yüzde 3,6, 2020 yılında ise yüzde 2,8 büyümüş. 2021 yılında bunun daha düşük olacağını söyleyebiliriz. İktisadi işlerle uğraşan örgütlerin etkileri azalacak, istihdam süreçlerini destekleyen yapılarda kırılmalar olacak. Bu da Türkiye sivil toplumunun gerçekleştirdiği insan kaynağının, beşeri sermayenin, bilgi birikiminin erozyona uğramasını gündeme getirebilir. Sürdürülebilirlik çerçevesinde bu alanlara yatırımlar yapılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.
Peker iletişim ve etkileşimin önemine değindi
Yerel yönetimlerle sivil toplum arasındaki ilişki ve iş birliğini geliştirmenin yollarına değinen NDI Kıdemli Program Sorumlusu Selin Peker de, iletişim ve etkileşimi artırmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Peker, farklı aktörler arasında iletişimin artması sayesinde, önyargıların aşılabileceğini de sözlerine ekledi. NDI Kıdemli Program Sorumlusu Selin Peker, konuşmasına şöyle devam etti: “Yaptığımız çalışmayla iletişim ve anlayışı kolaylaştırabilecek takip ve geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini gözlemledik. Birçok yerel yönetimde sivil katılım, kişiler inisiyatifinde ilerliyor. Kişiler inisiyatifinden çıkıp, bunun bir kültür haline getirilebilmesi üzerine çalışmalar yapılmalı. Bunun için sivil aktörlerin görüşlerine, strateji planlama ve bütçe yapım süreçlerinin başından sonuna kadar dahil edilmesi gerek. Paydaşlar arasında ortak veri kaynakları karşılıklı olarak paylaşılmalı. Sivil katılım konusunda yenilikçik ve girişimcilik desteklenmeli.”
Nilüfer Belediyesi’nin uyguladığı Mahalle Komiteleri sisteminin, yerel yönetimlerle sivil toplum arasındaki ilişki ve iş birliğini geliştirilmesine verilebilecek en güzel örneklerden biri olduğunu dile getiren Peker, bu tür oluşumların yaygınlaşmasının, vatandaşların sivil katılımı ve sosyalleşmeleri açısından çok önemli olduğunu söyledi.
Programın ikinci bölümünde de “Covid19 Salgın Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Deneyimi” konuşuldu. Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen etkinliğin ilk oturumunda Müzik İnsanları Derneği Başkanı Asef Okan Yağcı, beden perküsyonu atölyesi gerçekleştirdi. Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da, pandemi döneminde yaptıkları çalışmaları anlattı. Etkinliğin ikinci oturumda Gönüllü Hareketi Derneği Başkanı Sertaç Şipka “Gönüllülük ve Dayanışma”, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Üzümcüler “Savunuculuk” alanlarında yine pandemi öncesi ve pandemi döneminde yapılan çalışmaları, katılımcılarla paylaştı.

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