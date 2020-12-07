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'Rona' ile aramada otomobilden 15 kilo esrar çıktı, zanlı tutuklandı

DHA

'Rona' ile aramada otomobilden 15 kilo esrar çıktı, zanlı tutuklandı


Derya EVREN/ BURSA, (DHA)BURSA´da polis ekiplerince yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen N.B., 15 kilo 320 gram esrarla yakalandı. Gözaltına alınan N.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen N.B.´ye yönelik dün operasyon düzenledi. Operasyonda N.B.´nin evinde ve otomobilinde arama yapıldı. Narkotik köpeği Rona´nın da katıldığı aramalarda şüphelinin otomobilinin bagajında taşıdığı çöp poşetlerinde toplam 15 kilo 320 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan N.B. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-12-07 12:32:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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