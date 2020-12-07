Yemek ve gıda işletmetmeleri hafta sonu da gece yarısına kadar çalışacak

Bursa Valiliği, yemek ve gıda işletmelerinin hafta sonları da saat 24.00'e kadar hizmet verebileceğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih 20076 sayılı genelgesi ve 01.12.2020 tarih 146 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile hafta sonları Cuma saat 21:00 Pazartesi saat 05:00 arasında, hafta içerisindeki günlerde ise akşam saat 21:00’de başlayıp ertesi gün saat 05:00’te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş olup bu çerçevede market, bakkal, manav, kasaplar, kuruyemişçiler ve online sipariş firmalarının hafta sonları 10:00 17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekleri, lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin hafta sonları 10:00 20:00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunabilecekleri, bütün işyerlerinin hafta içi saat 20:00’de kapanacağı hükme bağlanmıştır. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan “30.11.2020 Tarihli Genelgeler Kapsamında Sıkça Sorulan Sorulara” (1’nci ve 3’ncü Sorular) verilen cevaplarla lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri ile online yemek sipariş firmalarının hafta sonları 10:00 20:00 saatleri arasında paket servis şeklinde, hafta içi 10:00 20:00 saatleri arasında gelal ve paket servis, 20:00 24:00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet sunabilecekleri açıklığa kavuşturulmuştur.

Gelinen aşamada vatandaşlarımızın yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının online sipariş suretiyle karşılanmasının bu tür iş yerlerinde ertesi günlerde oluşacak yoğunluk kaynaklı bulaşma riskini azaltacağı değerlendirildiğinden online yemek ve market sipariş firmalarının vatandaşlarımızdan bu yönde gelen talepler de dikkate alınarak İçişleri Bakanlığının 06.12.2020 tarih 20346 sayılı genelgesi doğrultusunda; hafta içi ve hafta sonları fark etmeksizin 10:00 24:00 saatleri arasında çalışabilmelerine, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumî Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idarî işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.

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