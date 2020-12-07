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Küplüpınar’a çifte hizmet Kur’an Kursu binası açılışa hazırlanıyor

İHA

Küplüpınar’a çifte hizmet Kur’an Kursu binası açılışa hazırlanıyor

Manevî değerlere sahip çıkan Osmangazi Belediyesi, Küplüpınar Mahallesi’nde yer alan Hacı Halit Camii’ne ek hizmet binası kazandırıyor. Çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları devam eden bina, vatandaşa hizmet için gün sayıyor.
Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, son olarak Küplüpınar Mahallesi’nde yer alan Hacı Halit Camii için ek hizmet binası inşa etti. İki katlı olarak hayata geçirilen ek hizmet binasının içerisinde Kur’an kursu, abdesthane, çay ocağı ve tuvaletler yer alıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ek hizmet binası mahalle sakinlerinin kullanımına açılacak.
İlçedeki camilere ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda birçok hizmet götürdüklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İlçemizdeki camileri güzelleştirmek ve ihtiyaçları gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok camimize, abdestlik ve hizmet binası kazandırırken, çevre düzenlemelerini de yaptık. Hacı Halit Camii için inşa ettiğimiz ek hizmet binasının inşaatını tamamladık. Küplüpınar Mahallemiz’e şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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