Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, yarın saat 13.30’da deplasmanda oynayacağı RH Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Yeşilbeyazlılar, antrenmanın ardından Bandırma’ya hareket etti.

TFF 1. Lig’in 13. haftasında yarın deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlılar, antrenmanı pas pres oyunuyla tamamladı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, yarın saat 13.30’da oynanacak maç için Bandırma'ya hareket etti.

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