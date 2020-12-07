Aracın çarptığı kedi öldü, yanındaki kedi başından ayrılmadı

Abdulselam UĞUR/BURSA,(DHA)- BURSA´nın Yıldırım ilçesinde bir aracın çarptığı sokak kedisi öldü. Aynı caddede bulunan bir başka kedi ise ölen hayvanın başından ayrılmadı.
Olay, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi´ndeki Galericiler bölgesinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen araç, caddeye çıkan bir sokak kedisine çarptı. Yolun kenarında ölen kedi, hareketsiz yatarken, bölgedeki bir başka kedi ise başından ayrılmadı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada da paylaşılmasının ardından, kediye vurup, kaçan sürücünün tespit edilmesi için çok sayıda yorum yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2020-12-07 15:47:21
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