Sokağa çıkma kısıtlamasını 1 motosiklete 6 kişi binerek deldiler

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını bir motosiklete 6 kişi binerek delen gençler plakayı da maske ile gizledi.

Bursa'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını Fidyekızık Uludağ yolunda çiğneyen gençler, bir motosikletin üzerine 6 kişi binerek sokak sokak gezdi.

Görenleri hayrete düşüren gençler, motosikletin plakasını da maske ile kamufle etmeye çalıştı.

Motosiklette kimi peş peşe koltuğa otururken, kimi ise arkadaşlarının omuzunda yolculuk etti. Gençlerin kendilerini kaydeden kişilerden ise görüntüyü istemeleri "pes" dedirtti.

Sağ salim motosikletten inen gençler daha sonra gözden kayboldu.

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