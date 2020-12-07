Frutti Extra Bursaspor’da bir oyuncunun daha Covid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, bir oyuncusunun daha Covid19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yeşil beyazlı ekipte pozitif va'a sayısı ikiye yükseldi.
Geçtiğimiz günlerde Frutti Extra Bursaspor’da yapılan testilerin ardından bir oyuncusunun Covid19 testinin pozitif çıktığı açıklamıştı. Yeşil beyazlı kulüp, yeni bir bildiri yayınlayarak bu sayının ikiye çıktığını belirtti. Bursa temsilcisi kamuoyuyla şu açıklamayı paylaştı: “Kulübümüz tarafından 6 Aralık Pazar günü yapılan Covid19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun daha sonucunun pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.