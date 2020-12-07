Frutti Extra Bursaspor’da bir oyuncunun daha Covid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, bir oyuncusunun daha Covid19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yeşil beyazlı ekipte pozitif va'a sayısı ikiye yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde Frutti Extra Bursaspor’da yapılan testilerin ardından bir oyuncusunun Covid19 testinin pozitif çıktığı açıklamıştı. Yeşil beyazlı kulüp, yeni bir bildiri yayınlayarak bu sayının ikiye çıktığını belirtti. Bursa temsilcisi kamuoyuyla şu açıklamayı paylaştı: “Kulübümüz tarafından 6 Aralık Pazar günü yapılan Covid19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun daha sonucunun pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.