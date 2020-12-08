Bursa’da bir yılda 8 bin hastaya evde bakım hizmeti

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi ile yılda 8 bin kayıtlı hastaya yaklaşık 11 bin kez evde bakım hizmeti ve ayda yaklaşık 2 bin kişiye de ambulansla nakil hizmeti veriliyor. Fırsat buldukça evde hasta bakım hizmetlerinden yararlanan hastaları sık sık evlerinde ziyaret eden Başkan Aktaş, hem moral veriyor hem de hastalara şifa diliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri, vatandaşların derdine derman olmaya devam ediyor. Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi bünyesinde 67 araç ve 144 personelle 17 ilçedeki vatandaşlara sağlık hizmeti ulaştırılıyor. Evde sağlık hizmetleri kapsamında doktor, hemşire, bakım destek, psikolojik destek, ftr uzman hekim ve fizyoterapist ziyaretleri, ambulansla hasta nakil hizmeti ve kimsesiz hastaların evlerinde temizlik hizmeti uygulamaları yapılabiliyor. 2010 yılından bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 60 bin hastaya 1 milyon 100 bin kez evde bakım hizmeti verilirken, her ay ortalama 2 bin hasta hasta nakli sağlandı.

Moral Başkan’dan

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da fırsat buldukça evde hasta bakım hizmetlerinden yararlanan hastaları evlerinde ziyaret edip, onlara moral veriyor. Başkan Aktaş, son olarak kalça kırığı protezi nedeniyle Mart ayından bu yana Büyükşehir’den sağlık hizmeti alan 78 yaşındaki Asiye Yıldız’ı Değirmenönü Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. Yaklaşık 8 ay süren fizyoterapi hizmeti sayesinde desteksiz yürümeye başlayabilen Yıldız ile sohbet eden Başkan Aktaş, “Sosyal belediyeciliğin gereği olarak zor ve sıkıntılı zamanlarda halkımıza katkı vermeye çalışıyoruz. Bu nedenle evde bakım hizmetlerini çok önemsiyorum. Evde sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat kesintisiz süren bir hizmet. Her yıl 10 binden fazla vatandaşıma bu manada destek sağlıyoruz. Ben de fırsat buldukça bu hizmetimizden yararlanan vatandaşlarımızı ziyaret ediyorum. Bu manada Asiye Teyzemizi ziyaret ettim. Kendisi de bu hizmetten çok memnun kaldığını ifade etti. Bu vesileyle tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından annesi Asiye Yıldız’a verilen sağlık hizmeti ile çok önemli bir yükün omuzlarından kalktığını belirten Elmas Orhan ise, “Fizik tedavi için sürekli hastaneye gitmemiz gerekiyordu. Tek başına annemi götürmem mümkün değil. Sağ olsun belediyemizin bu hizmetinden yararlandık. Allah onlardan razı olsun. Tedavi sayesinde yerinden kalkamayan annem şimdi ev içinde yürüyebiliyor” dedi. Büyükşehir Belediyesi sayesinde yeniden ev içinde yürümeye başlayan Asiye Yıldız da Başkan Aktaş ve Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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