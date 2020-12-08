İznik'in havası temiz

İznik ilçesinde 29 Ağustos20 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan hava ölçüm değerleri temiz çıktı.

İznik Belediyesi’nin Sakin Şehir (Cittaslow) üyeliği çalışmaları kapsamında gerekli olan hava kalitesi değerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait hava kalitesi ölçüm aracı ile ölçüldü.

İznik’in Sakin Şehir (Cittaslow) üyeliği yolunda en önemli şartlardan biri olan temiz hava kalitesini tescillemek amacıyla yapılan çalışmalar tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait hava kalitesi ölçüm aracı 29 Ağustos 20 Eylül 2020 tarihleri arasında İznik'te ölçümler yaptı.

İznik'in hava kalitesi ölçüm raporundaki verilerde partikül madde (PM10), kükürt dioksit (SO2), azotdioksit (NO2), karbon monoksit (CO) ve ozon (O3) değerleri düşük ve çok iyi çıktı. Belirtilen sınır değerlerin altında çıkan hava kalitesi hakkında konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “Temiz hava solumak önemli bir insan hakkıdır. İznik’in bir çok özelliğini her geçen gün yüzüne çıkarmak ve bu özellikleri tüm dünyada tescillemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda ilçemizin sakin şehir üyeliği yolunda önemli aşamalardan biri olan hava kalitesinin ölçümünü gerçekleştirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ait hava kalitesi ölçüm aracı ilçemizde ölçümleri tamamladı. Bir çok kategorideki ölçüm değerleri iyi ve temiz çıktı. Bu vesile ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza destekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.

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