Gençlik merkezi kütüphanesi tam teşekküllü hizmet verecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik merkezi kütüphanesi tam teşekküllü hizmet verecek

İHA

Gençlik merkezi kütüphanesi tam teşekküllü hizmet verecek

Karacabey Belediyesi’nin geleceğe katkı sağlama hedefiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle ilçeye kazandırmaya hazırlandığı ve ihale süreci tamamlanan gençlik merkezi ile spor salonu için hazırlıklar devam ediyor.
Karacabey Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle yapacağı gençlik merkezi ile spor salonu için hazırlıklar sürüyor. Esentepe Mahallesi’nde 2845 m2’lik bir alanda inşa edilecek olan ve içerisinde derslikler, atölyeler, kütüphane ve seminer odaları ile internet ve sergi salonlarının yer alacağı gençlik merkezinin, spor salonu gibi 2021 yılı sonuna kadar hizmete açılması hedeflenirken, projeye bir destek de Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden geldi.
Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret eden Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ve Müdür Yardımcısı Abdullah Damar, gençlik merkezinin ilk katında kurulması hedeflenen kütüphanenin ihtiyaçları doğrultusunda destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
Karacabey’e yakışacak
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ali Özkan, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle, toplamda 11 milyon TL’ye mal olacak gençlik merkezi ve spor salonundan oluşan çok amaçlı projeleri 2021 yılı sonuna kadar hizmete almayı hedefliyoruz. Bu projelerimizin, gençlerimize sosyal, kültürel ve sportif anlamda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Her iki projemiz için de ihale süreci kısa süre önce tamamlanmış ve inşaat aşamasına geçilmişti. İnşallah tamamlandığında Karacabey’e çok yakışacak 2 önemli eseri daha kente kazandırmış olacağız. Bu vesileyle, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gençlik merkezinin 1. katında planladığımız kütüphane için İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Kamil Özer’in ihtiyaçların tahsisi noktasında destek sözü vermesi bizleri ayrıca mutlu etti. Bilindiği üzere kentimiz her geçen büyüdüğü için mevcut ilçe kütüphanemizin dışında böyle bir kütüphaneye daha ihtiyaç vardı. Burası tam teşekküllü ve modern bir kütüphane olarak, uzun yıllar gençlerimize hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vlogger akademide sertifika heyecanı
YEREL HABERLER Vlogger akademide sertifika heyecanı
Aracın ezdiği kediyi diğer bir kedi mahzun bakışlarıyla bekledi
YEREL HABERLER Aracın ezdiği kediyi diğer bir kedi mahzun ...
Virüse karşı şurup
YEREL HABERLER Virüse karşı şurup
Büyükşehirden esnafa destek Aktaş: “Bu engeli birlikte aşacağız”
YEREL HABERLER Büyükşehirden esnafa destek Aktaş: “Bu engeli ...
Coşkunöz Holding’e ‘sağlık kahramanlarına destek’ ödülü
YEREL HABERLER Coşkunöz Holding’e ‘sağlık kahramanlarına destek’ ...
Tarihî meydana makyaj
YEREL HABERLER Tarihî meydana makyaj
Benzinlikte araba yangını korkuttu...O anlar kamerada
YEREL HABERLER Benzinlikte araba yangını korkuttu...O anlar kamerada
Kaçak avlanan avcı, milli parklar görevlilerine ateş açtı
YEREL HABERLER Kaçak avlanan avcı, milli parklar görevlilerine ateş ...
Yaşlı kadın ölüme böyle yürüdü Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadının kamyonun altında kalma anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Yaşlı kadın ölüme böyle yürüdü Karşıdan karşıya ...
Bir motosiklette 5 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Bir motosiklette 5 gencin tehlikeli yolculuğu ...
Vlogger akademide sertifika heyecanı
YEREL HABERLER Vlogger akademide sertifika heyecanı
Bursa'da karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına kamyon çarptı Yaşlı kadının fenalık geçiren yakınlarına 112 ekipleri müdahale etti
YEREL HABERLER Bursa'da karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına ...
Kamyonun çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER Kamyonun çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada
Evin temelinde çıkan tarih merak konusu oldu Oda mezarı olduğu iddia edilen eser, mavi branda ile kapatıldı
YEREL HABERLER Evin temelinde çıkan tarih merak konusu oldu Oda ...
İznik'te inşaat temel kazısında tarihi esere rastlandı
YEREL HABERLER İznik'te inşaat temel kazısında tarihi esere ...
Hes kodu olmayan içeriye giremiyor Vatandaşların yoğun kullandığı iki noktayı polis bariyerle kapattı
YEREL HABERLER Hes kodu olmayan içeriye giremiyor Vatandaşların ...
Aracın ezdiği kediyi diğer bir kedi mahzun bakışlarıyla bekledi
YEREL HABERLER Aracın ezdiği kediyi diğer bir kedi mahzun ...
Frutti Extra Bursaspor’da bir oyuncunun daha Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor’da bir oyuncunun daha Covid-19 ...
Sokağa çıkma kısıtlamasını 1 motosiklete 6 kişi binerek deldiler
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını 1 motosiklete 6 kişi ...
Aracın çarptığı kedi öldü, yanındaki kedi başından ayrılmadı
YEREL HABERLER Aracın çarptığı kedi öldü, yanındaki kedi başından ...
Virüse karşı şurup
YEREL HABERLER Virüse karşı şurup
Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Büyükşehirden esnafa destek Aktaş: “Bu engeli birlikte aşacağız”
YEREL HABERLER Büyükşehirden esnafa destek Aktaş: “Bu engeli ...
Coşkunöz Holding’e ‘sağlık kahramanlarına destek’ ödülü
YEREL HABERLER Coşkunöz Holding’e ‘sağlık kahramanlarına destek’ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X