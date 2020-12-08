Gençlik merkezi kütüphanesi tam teşekküllü hizmet verecek

Karacabey Belediyesi’nin geleceğe katkı sağlama hedefiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle ilçeye kazandırmaya hazırlandığı ve ihale süreci tamamlanan gençlik merkezi ile spor salonu için hazırlıklar devam ediyor.

Karacabey Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle yapacağı gençlik merkezi ile spor salonu için hazırlıklar sürüyor. Esentepe Mahallesi’nde 2845 m2’lik bir alanda inşa edilecek olan ve içerisinde derslikler, atölyeler, kütüphane ve seminer odaları ile internet ve sergi salonlarının yer alacağı gençlik merkezinin, spor salonu gibi 2021 yılı sonuna kadar hizmete açılması hedeflenirken, projeye bir destek de Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden geldi.

Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret eden Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ve Müdür Yardımcısı Abdullah Damar, gençlik merkezinin ilk katında kurulması hedeflenen kütüphanenin ihtiyaçları doğrultusunda destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Karacabey’e yakışacak

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ali Özkan, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle, toplamda 11 milyon TL’ye mal olacak gençlik merkezi ve spor salonundan oluşan çok amaçlı projeleri 2021 yılı sonuna kadar hizmete almayı hedefliyoruz. Bu projelerimizin, gençlerimize sosyal, kültürel ve sportif anlamda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Her iki projemiz için de ihale süreci kısa süre önce tamamlanmış ve inşaat aşamasına geçilmişti. İnşallah tamamlandığında Karacabey’e çok yakışacak 2 önemli eseri daha kente kazandırmış olacağız. Bu vesileyle, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gençlik merkezinin 1. katında planladığımız kütüphane için İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Kamil Özer’in ihtiyaçların tahsisi noktasında destek sözü vermesi bizleri ayrıca mutlu etti. Bilindiği üzere kentimiz her geçen büyüdüğü için mevcut ilçe kütüphanemizin dışında böyle bir kütüphaneye daha ihtiyaç vardı. Burası tam teşekküllü ve modern bir kütüphane olarak, uzun yıllar gençlerimize hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

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