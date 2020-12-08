Gemlik Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi

Gemlik Belediyesi ekipleri, kısıtlama günlerinde ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve birçok alanda çalışmaları olumsuz etkileyen Covid19 salgını sebebiyle ülkemizde vaka sayısının azalmasıyla sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetilmişti. Son günlerde artan vaka sayılarıyla tekrar ilan edilen kısıtlamaları fırsat bilen Gemlik Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediye ekipleri Osmaniye Mahallesinde ve Muratoba köyündeki sokaklarda kilitli parke taşı çalışmalarına devam ederken, Belediye bünyesindeki sosyal konutlarda ise istinat duvarı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı. Hisartepe Mahallesi’nde Gemliklieri mağdur eden yaklaşık bir kilometrelik yolda düzeltme çalışması yapıldı. Gemlik’te çarşı deresi peyzaj projesinde ise güvenli geçiş için yapılan köprüde son aşamaya gelindi. Temizlik İşleri Müdürlüğü yıkama ve temizlik çalışmalarını sürdürürken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Orhangazi Caddesi’nde ağaçları budayarak kışa hazırlamaya başladı.

Sertaslan, “Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz”

Gemlik Belediyesi’nin sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilip 20 farklı noktada sürdürdüğü çalışmalar ile ilgili konuşan Başkan Sertaslan, çalışmalara aralıksız devam edileceğini ifade ederek, “Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek, ilçemiz genelinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Kendilerine bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Gemlik’te yapılan yol çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Sertaslan, “Hisartepe ve Adliye arasındaki yaklaşık bir kilometrelik yolu yapım çalışmasının bitmesinin ardından daha önce iki arabanın geçmekte zorlandığı bu yol yaklaşık on beş metre genişlikte olacak” diyerek sözlerini tamamladı.

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