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Osmangazi zabıtasından karantinadaki ailelere alışveriş desteği

İHA

Osmangazi zabıtasından karantinadaki ailelere alışveriş desteği

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların yardımına koştu.
Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında ilçedeki vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyor. “Belediyem Benimle” birimi bünyesinde oluşturulan sosyal destek ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük ekmek, çorba ve erzak desteğini sürdürürken, zabıta ekipleri de taleplere göre vatandaşların imdadına yetişiyor. Belediye çağrı merkezine gelen talepleri değerlendiren zabıta ekipleri, Hamzabey Mahallesi’nde yaşayan ve babaları hastanede Covid19 tedavisi gören Poyraz ailesine alışveriş yardımında bulundu. Zabıta ekipleri, küçük yaşta çocukların da olduğu aileye marketten aldıkları gıda maddelerini kapıdan teslim etti. Vatandaşlar, pandemi sürecinde Osmangazi Belediyesi ekiplerinin her zaman yanlarında olduğunu belirterek Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

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