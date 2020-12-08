Beşevler’e Olgun Gençlik Merkezi yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşevler’e Olgun Gençlik Merkezi yapılıyor

İHA

Beşevler’e Olgun Gençlik Merkezi yapılıyor

Nilüfer Belediyesi, Beşevler Gençlik Merkezi’nin kullanılmayan bölümlerini tadilattan geçirerek Olgun Gençlik Merkezi’ne dönüştürecek.
Nilüfer Belediyesi, ilk örneği Altınşehir Mahallesi’nde hizmete sunulan ve büyük ilgi gören Olgun Gençlik Merkezi uygulamasını yaygınlaştırıyor.
55 yaş ve üstü vatandaşların sosyalleşmesi amacıyla açılan ve akademik düzeyde araştırma konusu olarak, katılımcılarını yaşlılıkla ilgili olumsuz inançlardan uzaklaştırdığı ifade edilen Olgun Gençlik Merkezi’nin ikincisi, Beşevler Mahallesi’ne kazandırılacak.
Yaşlı nüfusun giderek arttığı Türkiye’de nitelikli yaşlı merkezlerine örnek olan bu modeli yaygınlaştırmaya karar veren Nilüfer Belediyesi, Beşevler Gençlik Merkezi’nin kullanılmayan bölümlerini tadilattan geçirerek, Olgun Gençlik Merkezi’ne dönüştürecek. Yumurta Tepe bölgesindeki mevcut yapının 1200 metrekarelik bölümünü Olgun Gençlik Merkezi’ne uygun şekilde yeniden düzenleyecek olan Nilüfer Belediyesi, binadaki tadilat çalışmalarını başlattı.
Merkezde resim, müzik, seramik, ahşap boyama gibi çalışmaların ve kursların yapılacağı atölyeler, satranç ve tavla gibi oyunların oynanabileceği hobi odaları, yoga salonu ve kafeterya gibi bölümler bulunacak. Alt katında çocuklara yönelik atölye ve bale salonunun bulunduğu binadaki tadilat çalışmalarının, 2021 yılında tamamlanarak Beşevler Olgun Gençlik Merkezi’nin en kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.
İlk örneği Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Olgun Gençlik Merkezi’nin orta yaş ve üstü fertlerin buluşma noktası olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bu merkezde insanları yaşlılık ve yalnızlık duygularından arındırıp hayata bağlayan çok sayıda faaliyet düzenleniyor. Merkezde üyelere; kağıt katlama tekniği ile çanta yapımı, yoga, İngilizce, gitar, bağlama, ritim, yağlı boya resim, filografi, karakalem, ahşap boyama, çini, örgü, takı, giyim kurslarının yanı sıra, çeşitli fiziki ve ruh sağlığını geliştiren farkındalık eğitimleri de veriliyor. Sosyalleşmek adına yapılan kültürel içerikli gezilere katılan merkez üyeleri, hatırlanacağı gibi kendi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarını da kurmuşlardı. Ancak pandemi nedeniyle şu an bu etkinliklere ara verilmiş durumda. Pandemi şartları uygun olduğunda elbette merkezimiz yeniden faal bir şekilde kullanılmaya başlayacak ve aynı modeli Beşevler bölgesinde de hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nilüfer enerjisini boşa harcamıyor
YEREL HABERLER Nilüfer enerjisini boşa harcamıyor
Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü
YEREL HABERLER Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü
Karantinadaki sağlık çalışanı baba ile kızının duygulandıran diyaloğu
YEREL HABERLER Karantinadaki sağlık çalışanı baba ile kızının ...
Taksi 30 lira, polis 3150 lira yazdı Kısıtlamada taksi ile yolculuk pahalıya patladı Uyuşturucu bulundurmaktan araması olan bir kadın da polis tarafından gözaltına alındı Bursa'da sabaha kadar sokak ve caddelerde denetim yapan polisler, yasağa uymayanlara 3150 lira ceza kesti
YEREL HABERLER Taksi 30 lira, polis 3150 lira yazdı Kısıtlamada ...
5 Yaşındaki kız çocuğu kovid olan sağlıkçı babasına böyle seslendi: "Baba keşke yanına gelebilsem" Minik Ecem ile karantinadaki babasının duygulandıran diyaloğu
YEREL HABERLER 5 Yaşındaki kız çocuğu kovid olan sağlıkçı babasına ...
Bursa'da kısıtlamada pompalı tüfekle yakalandı Bursa'da uyuşturucudan sabıkalı şahıs pompalı tüfekle yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da kısıtlamada pompalı tüfekle ...
Polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçması pahalıya patladı Ehliyetsiz sürücü annesini hastaneye götürürken, polisi görüp kaçtı 10 bin TL ceza yediler
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçması pahalıya ...
Yıldırım’da meslek öğretip iş sahibi yapacak kompleks
YEREL HABERLER Yıldırım’da meslek öğretip iş sahibi yapacak kompleks
Osmangazi zabıtasından karantinadaki ailelere alışveriş desteği
YEREL HABERLER Osmangazi zabıtasından karantinadaki ailelere ...
Gemlik Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi
Türk Dünyasından ezgiler evlere taşındı
YEREL HABERLER Türk Dünyasından ezgiler evlere taşındı
İnegöl’de sokak kısıtlamasını sanat otobüsü renklendiriyor
YEREL HABERLER İnegöl’de sokak kısıtlamasını sanat otobüsü ...
BEBKA Genel Sekreteri Durak: “BUTEKOM iş dünyası için çok iyi kurgulanmış bir merkez”
YEREL HABERLER BEBKA Genel Sekreteri Durak: “BUTEKOM iş dünyası için ...
BUÜ’den Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı’nda ‘Gıda’ açılımı
YEREL HABERLER BUÜ’den Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı’nda ...
Yıldırım’dan kısıtlamada asfalt seferberliği 56 saatte bin 400 ton asfalt
YEREL HABERLER Yıldırım’dan kısıtlamada asfalt seferberliği 56 ...
Yemek ve gıda işletmetmeleri hafta sonu da gece yarısına kadar çalışacak
YEREL HABERLER Yemek ve gıda işletmetmeleri hafta sonu da gece ...
Otomobildeki uyuşturucu zulası Rona'dan kaçamadı Bursa'da aracın içerisine zulalanmış 15 kilo esrar ele geçirildi Narkotik köpeği Rona'dan kaçamadı
YEREL HABERLER Otomobildeki uyuşturucu zulası Rona'dan ...
Gençlik merkezi kütüphanesi tam teşekküllü hizmet verecek
YEREL HABERLER Gençlik merkezi kütüphanesi tam teşekküllü hizmet ...
Engelli şarj istasyonu hizmete girdi
YEREL HABERLER Engelli şarj istasyonu hizmete girdi
Küplüpınar’a çifte hizmet Kur’an Kursu binası açılışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Küplüpınar’a çifte hizmet Kur’an Kursu binası açılışa ...
Tarımsal üretimdeki önlenebilir kayıplar, Türkiye'nin ekmek ihtiyacını karşılayacak düzeyde
YEREL HABERLER Tarımsal üretimdeki önlenebilir kayıplar, Türkiye'nin ...
İznik'in havası temiz
YEREL HABERLER İznik'in havası temiz
Uzaktan eğitimle sınırları aştılar
YEREL HABERLER Uzaktan eğitimle sınırları aştılar
Bursa’da bir yılda 8 bin hastaya evde bakım hizmeti
YEREL HABERLER Bursa’da bir yılda 8 bin hastaya evde bakım hizmeti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X