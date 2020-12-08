Frutti Extra Bursaspor'da koronavirüs vaka sayısı 2'ye yükseldi



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor´da bir oyuncunun daha Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı.

Kulüpten tarafından yapılan bilgilendirmede, "6 Aralık Pazar günü yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun daha sonucunun pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır" denildi.

Böylelikle takımdaki pozitif vaka sayısı 2´ye yükseldi.

Ligin bir diğer Bursa temsilcisi TOFAŞ Spor Kulübü ise yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 PCR testi pozitif çıkan Frutti Extra Bursaspor oyuncularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" dileklerinde bulundu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-12-08 12:10:40



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