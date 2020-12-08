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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

UTİB ihracatçı firmalara Avrupa kapılarını açtı

İHA

UTİB ihracatçı firmalara Avrupa kapılarını açtı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Türkiye’nin tekstilde en önemli pazarı olan Almanya ve Birleşik Krallık’a ihracatı artırmak için Turkish Textile Network adıyla hayata geçirdiği sanal ticaret heyeti programı ile dört günde 302 toplantı gerçekleştirerek, 26 Türk ihracatçı firmayı 59 alıcı firmayla buluşturdu.
Türkiye’den ev tekstili ve giyimlik tekstil alanında faaliyet gösteren 26 firmanın yer aldığı heyet, ilgili ülkelerden 59 alıcı firmayla buluştu. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dijital ticaret heyetinin açılış toplantısı, T.C Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, T.C Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve T.C. Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ın konuşmacı olarak katılımları ile gerçekleşmişti.
Başarı ile tamamlanan toplantıda hakkında bilgiler veren UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, pandemi nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Türkiye’nin bu sınavdan başarı ile çıkabilmek için ciddi bir uğraş verdiğine dikkat çekti. UTİB Yönetimi olarak sürdürülebilir üretim ve ihracat için çok sayıda çalışmayı pandemiye rağmen iptal etmeden dijital ortamda sürdürdüklerini söyledi.
Almanya ve Birleşik Krallık’ın en önemli pazarlar arasında yer aldığına değinen Pınar Taşdelen Engin, “Sanal Ticaret Heyetimizle, her iki ülkeye yönelik ihracatımızı canlandırmayı, iş ve yatırım imkânları oluşturmayı amaçladık. Bu heyet Turkish Textile Network adı altında kurguladığımız ilk sektörel ticaret heyetimiz ve bu seriyi sektör olarak odağımızda olan ülkelerle devam ettirmeyi istiyoruz. Heyetimizde Ev tekstili ve giyimlik tekstil ürünlerinde faaliyet gösteren 26 firmamız heyette yer aldı. Heyet kapsamında ilgili ülkelerden 59 üst düzey ev tekstili ve giyimlik kumaş alıcısı firmalarımızla görüşme yapacak olup, 302 B2B görüşme organize edildi. Biz bu ticaret heyetini planlarken tekstil sektörümüzün çok güçlü olduğu iki alt ürün grubu olan Ev Tekstili ve Hazır Giyim Tekstilini dikkate almıştık. Her iki alanda da Avrupa’nın en güçlü ticaret ortaklarındanız” diye konuştu.
Pınar Taşdelen Engin, Türkiye’nin Almanya pazarında tekstilde yüzde 5, ev tekstilinde ise yüzde 15 gibi son derece önemli bir pazar payı bulunduğunu hatırlatarak, “Bu durum tüm sektörler bağlamında çok büyük bir başarı. Aynı zamanda Almanya tekstil sektöründe bizim için Avrupa Birliği’ne açılan büyük bir kapı. Benzer şekilde Birleşik Krallık, 2019 yılı sonu itibarıyla 4. sırada yer alan temel pazarlarımızdan. Birleşik Krallık aynı zamanda 2019 yılı itibariyle dünya tekstil ithalatçı ülkeleri arasında da toplam 3,9 milyar dolar ithalat ile 16. Sırada yer alan yer alan önemli bir pazar. Birleşik Krallık en çok Çin, Türkiye ve Almanya’dan ithalat yapıyor. 2019 yılında Türkiye’nin Birleşik Krallık’a yaptığı tekstil ihracatı geçen seneye göre yüzde 5,33 artarak 377,5 milyon USD oldu. Ülkemiz, Birleşik Krallık tekstil pazarındaki üçüncü büyük oyuncu. Birleşik Krallık ise Türkiye’nin tekstil ihracatı yaptığı ülkeler arasında dördüncü sırada yer alıyor. Bu başarılı pozisyonu korumak ve geliştirmek sektörümüz için kritik önem taşıyor. Bildiğiniz gibi İngiltere aynı zamanda Ticaret Bakanlığımız tarafından tespit edilen dış ticarette öncelikli ülkeler arasında yer alıyor. Birleşik Krallık ayrıca Türkiye’nin en fazla dış ticaret fazlası verdiği iki ülkeden biridir. Bu açıdan çok farklı çok özel bir öneme sahip. Bu bağlamda Brexit sürecinden ülkemizin zarar görmemesi için Türkiye ile İngiltere arasında bir Serbest Ticaret Anlaşmasının tesis edilmesi ve rakiplerimize karşı dezavantajlı duruma düşmemek bizler için çok önemli. Bu konuda Bakanlığımızın değerli çalışmalarına katkıda bulunmaya daima hazırız” dedi.

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