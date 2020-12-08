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İnternet kanunu merdiven altı sitelere darbe vuracak Türkiye'deki 100 bin internet haber sitesi sayısı yeni kanunla 10 bine düşecek

İHA

İnternet kanunu merdiven altı sitelere darbe vuracak Türkiye'deki 100 bin internet haber sitesi sayısı yeni kanunla 10 bine düşecek

Türkiye İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, Türkiye’de 100 bine yakın internet haber sitesinin olduğunu, internet yasası ile birlikte bu rakamın 10 binli sayılara düşeceğini söyledi.
Türkiye İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, federasyon bünyesinde oluşturulan Hukuk Komisyonu’nun yaptığı çalışmalar neticesinde hazırladıkları raporun Türkiye’nin içler acısı durumunu da gözler önüne serdiğini belirtti. İnternet kanunun merdivenaltı internet haber sitelerine darbe vuracağının altını çizen Genel Başkan Demir, “Türkiye’de yaklaşık 100 bin internet haber sitesi bulunuyor. Bunun 60 bini aktif bir şekilde yayın yapıyor. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz faal internet haber sitesi 50 bin civarındadır. Bu da başta kamu kurum ve kuruluşlar olmak üzere tüm kesimlerin ortak sorunu haline gelmiştir. Merdiven altı internet haber siteleri, özellikle belediyelerin reklam bütçelerini belirlediği aralık ayında kendilerini açıkça ortaya çıkarmaktadır. Devletine vergi ödemeyen, istihdama katkısı olmayan merdiven altı internet haber siteleri, sigortalı personel çalıştıran, vergisini SGK’sını ödeyen, ofis kirası, elektrik, su gibi giderlerini karşılayan internet medyalarının haklarını gasp etmektedir. Bu konuda belediyelere büyük görev düşmektedir. Kurumsal olmayan internet haber sitelerini çıkarılacak internet yasası yok edecektir” dedi.
Türkiye’nin yüzde 90’ının haberleri internet medyasından takip ettiğinin altını çizen Mesut Demir, “Artık yeni dünya düzenine ülkeler ayak uydurmaya başlamıştır. Türkiye de, dijitalleşen dünyada yeni medya konusunda geri kalmamalıdır. Mevcut yasa İnternet medyalarında çalışan gazeteci meslektaşlarımızı fiilen gazeteci saymıyor, ancak yargı sayıyor. Mevcut ekonomik durum pek çok gazeteciyi merdiven altı yayıncılığa itiyor. İnternet yasası düzenlemesi internet medyasındaki ekonomik istikrarı sağlayacak ve istihdama teşvik edecektir. Çıkarılacak İnternet yasası bu karmaşayı da çözüme ulaştıracaktır. Artık olmazsa olmaz hale gelen internet yasası konusunda İGF’nin teklif, merdiven altı diye tabir edilen kurumsal yapıda olmayan internet haber sitelerinin internet yasası ile birlikte Türkiye’de erişime engellenmesidir. İnternet kanunun meclise gelme süreci ve sonrasına milletvekillerinin destek olması şarttır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın bu süreçte internet yasası ile ilgili çalışmalarını tamamlayıp acilen TBMM’ye sunmasını bekliyoruz. İnternet kanunu Türkiye’yi teknolojide 10 yıl ileriye taşıyacaktır” şeklinde konuştu.

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