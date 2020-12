Yaralı şahin tabiata bırakıldı

Bursa’da bitkin ve yaralı halde bulunan şahin, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde yaklaşık 2,5 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu ve Başkan Alinur Aktaş tarafından tekrar tabiata salındı.

Büyükşehir Belediyesi, sadece insanlara değil, bakıma ve yardıma muhtaç tüm canlılara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde yaralı haldeki birçok sokak hayvanına şifa veren Büyükşehir Belediyesi, evcil olmayan yaralı ve bakımsız hayvanların da imdadına yetişiyor. Bu şekilde son 1 yıl içinde 634 hayvanın tedavisini yapıp, tekrar doğal ortama bırakan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Ekim ayında, bakımsız ve kanadından yaralanmış şekilde bulunan bir şahini de sağlığına kavuşturdu. Yaklaşık 2,5 ay boyunca Hayvanat Bahçesi’nde tedavileri ve bakımı yapılan şahin, Cumalıkızık köyü yakınlarında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından doğaya salındı.

Her canlıya hizmet

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kızıl şahini uçurmadan önce eline koruyucu eldivenleri giydi. Bursa’da her alanda ve her canlıya hizmet ettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu manada Hayvanat Bahçemiz marifetiyle yaralanan, hastalanan hayvanların tedavilerini de gerçekleştiriyoruz. 2020 yılı içinde bugüne kadar 634 tane farklı türden hayvanın tedavisini ve bakımını yapıp tekrar tabiî ortama bıraktık. Yaralı bir şekilde bulunan şahin yaklaşık 2,5 ay misafirimiz oldu. Sağlığına kavuştu ve şimdi onu tekrar doğal ortamına salıyoruz” dedi.

