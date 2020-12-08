Bursa'da tır bariyerlere saplandı

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Bursa'da bariyerlere saplanan tır şoförü ağır yaralandı.

Kaza, BursaYenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, virajı alamayan tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tır ve bariyerlerin arasında kalan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan tır sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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