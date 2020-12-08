Güzelyalı imar planları askı sürecinde

Beklenen Güzelyalı 1/ bin ölçekli revizyon uygulama imar planı Mudanya Belediyesi’nin ardından Büyükşehir Belediye Meclisi’nce de onaylanarak askıya çıkarıldı. Mudanya’nın kimliğine özgü, turizm öncelikli bir planlamanın ortaya çıktığını belirten Başkan Hayri Türkyılmaz, “Hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Mahkeme kararıyla iptâl edilen Güzelyalı imar planları, Mudanya Belediyesi tarafından yeniden hazırlandı. Belediye meclisince onaylanarak Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderildi. Beklenen Güzelyalı 1/ bin ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanarak askıya çıkarıldı.

Mudanya’yı modern şehirciliğin gereklilikleri ile buluşturmak için çalıştıklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, belediye hizmet alanlarının, turizm alanlarının, sağlıklı yaşam için gerekli olan rekreasyon alanlarının sınırlarının belirlendiği bir çalışmayı Mudanya’ya kazandırdıklarını söyledi.

Modern, günümüz şartlarına ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek imar planı çalışmasının belediye teknik ekiplerince hazırlandığını belirten Başkan Türkyılmaz, “Uzun yıllar boyunca plan değişikliğine gerek kalmayacak şekilde kentin omurgası sayılacak bir çalışmaya imza attık, tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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