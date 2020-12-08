Bursalı bir vekil daha koronaya yakalandı

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AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, korona virüse yakalandı. Aydın'ın 1 haftadır Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından Aydın'a geçmiş olsun paylaşımında bulunarak, "Bursa Milletvekilimiz Muhammet Müfit Aydın'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde bir haftadır Covid19 tedavisi gördüğünü öğrendim. Sn. Vekilimize Rabb'imden şifa diliyorum. Tez vakitte sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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