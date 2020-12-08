Bursa'da tarihi eser kitabı jandarmaya satarken suçüstü yakalandılar

Bursa'da ceylan derisi üzerine el yazımı Ester kitabı olarak adlandırılan tarihi eser kitabın satılacağı ihbarını alan ekipler, alıcı kılığına girerek şüphelileri suçüstü yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları ihbar sonucu harekete geçti. İhbar sonucu alıcı kılığına giren ekipler, M.Ö. 34. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine el yazımı olan Ester kitabı olarak adlandırılan ve tarihi eser olduğu belirlenen kitabı satmak isteyen iki kişiyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan C.H. ve G.A.'nın karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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