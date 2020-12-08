Bursaspor’un genç yıldızı Ali Akman 8 gole ulaştı

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Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, 4 haftalık gol hasretini Bandırmaspor maçında bozdu. Genç oyuncu, toplam gol sayısını 8’e yükseltti.

TFF 1.Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda Bandırmaspor’u 21 mağlup eden Bursaspor’un genç oyuncusu Ali Akman da gol hasretini sonlandırdı. 4 haftadır rakip ağları sarsamayan 18 yaşındaki futbolcu, deplasmanda attığı golle büyük sevinç yaşadı. Toplam gol sayısını 8’e yükselten Ali Akman, yaptığı 2 asistle de Bursaspor’un 22 golünün 10’una doğrudan etki etmeyi başardı.

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