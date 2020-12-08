Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği ettiği Kitap Kapağı Tasarım Yarışması sonuçlandı.

Nilüfer Belediyesi’nin 2020 Yılın Yazarı Fakir Baykurt etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması’nda kazananlar belli oldu.

Fakir Baykurt’un dil ve üslûbunu, eserlerini farklı disiplinlerde incelemek, yazarın genç kuşak tarafından daha yaygın biçimde tanınmasını sağlamak için düzenlenen yarışmada dereceye girenlerin isimleri açıklandı. Melis Coşkun Başay, Nagihan Ergiyen, Mustafa Delioğlu, Tonguç Baykurt ve Cüneyt Şenyavaş’tan oluşan jüri, başvuran 110 eser arasından ödüle değer görülen isimleri belirledi.

Baykurt’un “Barış Çöreği” isimli kitabı için hazırlanan kapaklardan jürinin değerlendirmesi sonucu Visal Dalbudak’ın çalışması birinci seçildi. Meltem Kapan’ın ikinci, Sezen Tosun’un çalışmasının üçüncü olarak belirlendiği yarışmada Jüri Özel Ödülü Elif İpek Şahin’in oldu. Selen Mitmit ve Cengiz Ferhat Alioğlu da mansiyon kazanan isimler olarak açıklandı.

Yarışmanın ödülleri 1112 Aralık 2020 günlerinde düzenlenecek ve çevrim içi gerçekleştirilecek olan “Yılın Yazarı Fakir Baykurt Sempozyumu” programı kapsamında sahiplerine sunulacak. Ayrıca ödül kazanan eserlerin yanında sergilenmeye değer bulunan kitap kapağı tasarımları da dijital bir sergiyle izlenime sunulacak.

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