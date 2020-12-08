Yunuseli örnek tesise kavuşuyor Osmangazi’de modern alışveriş dönemi

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen yatırımlarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'ne bünyesinde hem otopark hem de kapalı pazar yerinin bulunduğu örnek tesisi kazandırmak için gün sayıyor.

Osmangazi Belediyesi, sokak aralarında kurulan, yol ve cadde kapatılarak trafiğin aksamasına neden olan semt pazarlarını modern pazar alanlarına taşımaya devam ediyor. Yunuseli Mahallesi’nde hayata geçirilen projede, gerek pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması gerekse vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi hedefleniyor.

Toplam 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Yunuseli Kapalı Pazar Alanı'nın üst katı 100 araç kapasiteli otopark, alt katı ise 130 tezgah kapasiteli kapalı pazar alanı olarak hizmet verecek. Kaba inşaatı tamamlanan kapalı pazar yeri ve otopark, bölgedeki önemli bir ihtiyacı giderecek.

Pazar alanlarının Türk kültürü ve mutfağı için önemli mekanlar olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’ya yeni modern pazar alanları kazandırdıklarını söyledi. Başkan Dündar, “Bizler, Osmangazi için çalışmaya devam ediyoruz. Koronavirüs salgınına rağmen yatırım ve projelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Yunuseli Kapalı Pazar Alanı, mimarisiyle pazar alanlarına getirdiğimiz dönüşümün en güzel örneği olacak. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde alışveriş yapabilme imkanı bulacak. Pazarımızın zemin beton dökme işlerini ve kaba inşaatını tamamladık. İnşallah, en yakın zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

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