Yunuseli örnek tesise kavuşuyor Osmangazi’de modern alışveriş dönemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunuseli örnek tesise kavuşuyor Osmangazi’de modern alışveriş dönemi

İHA

Yunuseli örnek tesise kavuşuyor Osmangazi’de modern alışveriş dönemi

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen yatırımlarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'ne bünyesinde hem otopark hem de kapalı pazar yerinin bulunduğu örnek tesisi kazandırmak için gün sayıyor.
Osmangazi Belediyesi, sokak aralarında kurulan, yol ve cadde kapatılarak trafiğin aksamasına neden olan semt pazarlarını modern pazar alanlarına taşımaya devam ediyor. Yunuseli Mahallesi’nde hayata geçirilen projede, gerek pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması gerekse vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi hedefleniyor.
Toplam 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Yunuseli Kapalı Pazar Alanı'nın üst katı 100 araç kapasiteli otopark, alt katı ise 130 tezgah kapasiteli kapalı pazar alanı olarak hizmet verecek. Kaba inşaatı tamamlanan kapalı pazar yeri ve otopark, bölgedeki önemli bir ihtiyacı giderecek.
Pazar alanlarının Türk kültürü ve mutfağı için önemli mekanlar olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’ya yeni modern pazar alanları kazandırdıklarını söyledi. Başkan Dündar, “Bizler, Osmangazi için çalışmaya devam ediyoruz. Koronavirüs salgınına rağmen yatırım ve projelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Yunuseli Kapalı Pazar Alanı, mimarisiyle pazar alanlarına getirdiğimiz dönüşümün en güzel örneği olacak. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde alışveriş yapabilme imkanı bulacak. Pazarımızın zemin beton dökme işlerini ve kaba inşaatını tamamladık. İnşallah, en yakın zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kitap Kapağı Tasarım Yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER Kitap Kapağı Tasarım Yarışması sonuçlandı
Tarihi eser niteliğindeki kitabı, 1,3 milyon dolara satmaya çalışan şüphelilere suçüstü
YEREL HABERLER Tarihi eser niteliğindeki kitabı, 1,3 milyon dolara ...
Bursaspor’un genç yıldızı Ali Akman 8 gole ulaştı
YEREL HABERLER Bursaspor’un genç yıldızı Ali Akman 8 gole ulaştı
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce 'kafam yerinde değildi' dedi
YEREL HABERLER Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, ...
Üzerine kaynar su dökülen Güneş bebek, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine kaynar su dökülen Güneş bebek, ağır yaralandı
Bursa'da tarihi eser kitabı jandarmaya satarken suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi eser kitabı jandarmaya satarken ...
Bursalı bir vekil daha koronaya yakalandı
YEREL HABERLER Bursalı bir vekil daha koronaya yakalandı
Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker: 3 puan için mücadelemizi vereceğiz
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker: 3 puan için ...
İş sağlığı seferberliği
YEREL HABERLER İş sağlığı seferberliği
Güzelyalı imar planları askı sürecinde
YEREL HABERLER Güzelyalı imar planları askı sürecinde
BUÜ’lü akademisyenden Sanayi Doktora Programına destek
YEREL HABERLER BUÜ’lü akademisyenden Sanayi Doktora Programına ...
Bursa'da tır bariyerlere saplandı
YEREL HABERLER Bursa'da tır bariyerlere saplandı
Yaralı şahin tabiata bırakıldı
YEREL HABERLER Yaralı şahin tabiata bırakıldı
İnternet kanunu merdiven altı sitelere darbe vuracak Türkiye'deki 100 bin internet haber sitesi sayısı yeni kanunla 10 bine düşecek
YEREL HABERLER İnternet kanunu merdiven altı sitelere darbe ...
UTİB ihracatçı firmalara Avrupa kapılarını açtı
YEREL HABERLER UTİB ihracatçı firmalara Avrupa kapılarını açtı
Frutti Extra Bursaspor'da koronavirüs vaka sayısı 2'ye yükseldi
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor'da koronavirüs vaka sayısı ...
Özkan’dan Karayolları ve DSİ’ye ziyaret
YEREL HABERLER Özkan’dan Karayolları ve DSİ’ye ziyaret
Tanır: “2021 yılı proje yılı olacak”
YEREL HABERLER Tanır: “2021 yılı proje yılı olacak”
'1551 adet sarı paralar bulundu' mesajı atan dolandırıcı ile telefon konuşması kamerada
YEREL HABERLER '1551 adet sarı paralar bulundu' mesajı atan ...
Ararat “Şirketler toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak için hedef koymalı”
YEREL HABERLER Ararat “Şirketler toplumsal cinsiyet eşitliğine ...
Kısıtlamada kaçak avlanan kişi ekiplere ateş açarak kaçtı
YEREL HABERLER Kısıtlamada kaçak avlanan kişi ekiplere ateş açarak ...
Beşevler’e Olgun Gençlik Merkezi yapılıyor
YEREL HABERLER Beşevler’e Olgun Gençlik Merkezi yapılıyor
Nilüfer enerjisini boşa harcamıyor
YEREL HABERLER Nilüfer enerjisini boşa harcamıyor
Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü
YEREL HABERLER Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X