Üniversitenin yenilenen yolu trafiğe açılıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) kendi öz gelirlerinden yaptığı İzmir YoluÜniversite Metro İstasyonu arasındaki yol genişletme çalışmalarında sona gelindi. Tamamen yenilenen yol 9 Aralık Çarşamba günü (yarın) saat: 11.30’da trafiğe açılıyor.

Daha ulaşılabilir ve modern bir alt yapı hedefiyle Eylül ayında yapımına başlanan İzmir YoluÜniversite Metro İstasyonu arasındaki 800 metrelik yolun genişletme çalışmaları tamamlandı. Tamamen Üniversitenin öz gelirleri ile yapılan yeni yol sayesinde kampüs içerisindeki araç trafiğinin rahatlaması hedefleniyor.

Yaklaşık 3 milyon 500 bin TL’ye mal olan yenileme çalışmalarında yaya ve bisiklet yolları yapıldı. Ayrıca yol boyunca yeni park alanları oluşturuldu. Bu sayede Üniversite Hastanesi veya acile gelecek vatandaşların otomobillerini kolayca park edebilmelerine imkân sağlandı.

Yenileme çalışmaları kapsamında yıllardır büyük bir sorun olan ve çok sayıda kazaya sebebiyet veren İzmir Yolu bağlantısı sorunu da çözüme kavuşturuldu. Metro İstasyonu’ndan Özlüce tarafına giden araçların Üniversite giriş kavşağına hiç uğramadan doğrudan İzmir Yolu’na bağlanmaları sağlandı. Yeni açılan 330 metrelik yol sayesinde kampüse giriş kavşağında yaşanan yoğunluk ve araç sıkışıklığı giderildi.

Üniversite yönetimi, kampüs içerisindeki yolların yenilenmesi ve daha modern bir görünüme kavuşturulması amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Kampüsün Görükle giriş kapısından Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi’ne giden yol da yenilenecek. Aralık ayının ilk gününde başlatılan çalışmalar kapsamında yolun 1 ayı aşan bir süre boyunca trafiğe kapatılması kararlaştırıldı. 9 Aralık Çarşamba günü saat: 11.30’da İzmir YoluÜniversite Metro İstasyonu arasındaki yenilenen yolun trafiğe açılmasının ardından, Kütüphane’ye giden yol araç trafiğine kapatılacak. Yaklaşık 2 kilometrelik yolun yenileme masrafının yine Üniversite’nin kendi öz kaynaklarından karşılanacağını açıklandı.

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