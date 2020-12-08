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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerin ‘öğretmen sevgisi’ ödüllendirildi

İHA

Öğrencilerin ‘öğretmen sevgisi’ ödüllendirildi

Yıldırım Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlendiği şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi ile 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlere sürpriz yapmak için harekete geçen Yıldırım Belediyesi, öğrencilerin seslendirdiği öğretmen sevgisiyle dolu şiirlerin video görüntüleriyle hazırlanan şiir yarışmasına imza attı. Öğretmen sevgisini taçlandırmak için, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 4 ayrı kategoride yapılan Öğretmenler Günü Şiir Yarışması’na, Bursa ve ilçeleri başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden toplamda 300 öğrenci katıldı. Öğretmenlerine duydukları sevgiyi şiirlerine yansıtan öğrencilerden Lise kategorisinde Abdurrahman Aslan birinci olurken, Hayat Zamanlı ikinci, Sıla Çalışkan ise üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde birinciliği Mahinur Kalafat alırken, ikinciliği Elifsu Kapancı, üçüncülüğü ise Meryem Cemre Dilmaç kazandı. İlkokul kategorisinde Azra Kaya birinci, Işıl Kaya ikinci, Nur İpek Özgören de üçüncü oldu. Okul öncesi kategorisinde ise Azra Yavuz birinci, Esma Betül Sacıhan ikinci, Ahmet Kerem Taşkın ise üçüncü oldu.
Yarışmayı kazananlar için Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane Toplantı Salonu’nda ödül töreni düzenlendi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde, şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Başkan Oktay Yılmaz, öğretmenlerin bilginin mimarı, karakterin ise mühendisleri olduklarını belirtti. Eğitim ve kültür seviyesinin bir medeniyetin temelini inşa ettiğini dile getiren Başkan Yılmaz, “Bir medeniyet beton yapılardan önce aslında kültürle, eğitimle ölçülür. Bu anlamda medeniyetimizin manevi mimarları olan öğretmenlerimizi en çok kimler sever diye sorduğumuzda alacağımız cevap tabi ki onların öğrencileri oldu. Biz de bu Öğretmenler Günü’nde ‘Ne yapalım da bütün öğrencilerimizi işin içine katalım?’ dedik. Sonrasında da çocuklarımızın, öğrencilerimizin öğretmenlerine sevgisini anlatan şiirlerle onların duygu ve düşüncelerine tercüman olmak ve böyle bir faaliyeti geniş bir kitleye yaymak istedik” dedi.
Öğrencilerin, okudukları şiirlerde duygularını, tertemiz yüreklerinde olanı çok güzel dışa aktardıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, “Hem lise, ortaokul, ilkokul hem de okul öncesi kategorilerinde bir yarışma düzenledik. Bu yarışmaya Yıldırım’dan yoğun bir katılım olduğu gibi Bursa’nın diğer ilçelerinde de yoğun bir katılım oldu. Ayrıca İstanbul’dan da bir katılım oldu. Yarışmamız interaktif ortam üzerinde gerçekleştirildi. 4 farklı kategoride şiirlerini okuyan öğrencilerimiz bunları videoya kaydederek Whatsapp iletişim hattımızdan bizlere ulaştırdılar. Bizler de oluşturduğumuz jüriyle birlikte değerlendirme yaptık. Arkadaşlarımızın, bu değerlendirmeleri yaparken oldukça zorlandıklarına şahit oldum. Öğrencilerimiz, okudukları şiirlerde duygularını, tertemiz yüreklerinde olanı çok güzel dışa aktarmışlar. Ben yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı kutluyorum” diye konuştu. Yarışmaya Orhangazi ilçesinden katılan Abdurrahman Aslan, aldığı ödülden dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Böyle kültürel ve sosyal yarışmalar düzenlediği için Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi. İstanbul’dan katılan Mahinur Kalafat ise, “İstanbul Güngören Proje İmam Hatip Ortaokulu’ndan geliyorum. Daha önce de şiir yarışmalarına katıldım. Bu yarışmaya katılmaktan mutlu oldum. Ayrıca yarışmayı kazanmak beni daha da sevindirdi. Yıldırım Belediye Başkanımıza, bize öğretmenlerimize olan sevgimizi iletme fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum" dedi.

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