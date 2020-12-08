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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyesi bir ilke daha imza attı

İHA

İnegöl Belediyesi bir ilke daha imza attı

İnegöl Belediyesi, yapım işlerinde kullanılan malzemelerin kalitesi ve dayanıklılığını kendi bünyesinde görebilmek için test laboratuvarı oluşturdu. Bursa bölgesinde bir ilk olan laboratuvar bünyesinde; basınç testi, elek analizi, taş tozu metilen testi, nemlilik analizi ve benzeri testler yapılabilecek.
Bir yandan hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, bir yandan da daha kaliteli ve doğru hizmeti sunabilmek adına imkanlarını geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bursa Belediyeleri arasında bir ilk olan ve şehirde farklı yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin kontrolü için belediye bünyesinde hizmet verecek bir laboratuvar oluşturuldu. Laboratuvar bünyesinde basınç testi, elek analizi, taş tozu metilen testi, nemlilik analizi ve benzeri testler yapılabilecek.
Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile bazı meclis üyelerinin katılımıyla Fen İşleri Şantiyesinde oluşturulan laboratuvar, yine şantiye alanına taşınarak ayniyat olarak kullanılacak Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait prefabrik yapı ve yeni yapılan yakıt tankerini yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Bugün Fen İşleri Şantiyemizdeyiz. 55 dönümlük bir arazi ve İnegöl’e yapmış olduğumuz imalatlar, köklü çözümler buradan çıkıyor. Burada Fen İşleri Dairemiz, Park Bahçeler Müdürlüğümüz, kısmen Temizlik İşleri Müdürlüğümüz var. Burada arkadaşlarımız sürekli verimlilik üzerine kafa yoruyorlar. Neyi nasıl yaparsak daha doğru ve kaynakları daha dikkatli kullanırız, daha fazla imkan oluştururuz gibi pek çok hesaplamalar yapıyorlar. Aslında bugün Bursa bölgesinde de bir ilk olan laboratuvarımızın önündeyiz. Burada arkadaşlarımız gelen malzemelerin kontrolü açısından laboratuvarı burada hayata geçirmiş oldular. Ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.
Laboratuvarın içeriğinden ve sağlayacağı faydadan da söz eden Alper Taban, “Burada neler var dersek? Kullanılan malzemelerin testlerinin yapılması, dayanıklılıklarının kontrol edilmesi gibi Basınç testi yapılıyor, elek analizleri yapılıyor, nemlilik analizleri gibi bir takım testler bu alanda yapılıyor. Bunu şöyle önemsiyorum; mutlaka ihalelerimizde belirli standartlar istiyoruz. Ancak bu standartların hayata geçmesinde kullandığımız malzemelerin kalitesi ve testini de kendi gözümüzle görerek daha dikkatli şekilde süreci devam ettirmek istiyoruz. Takdir edersiniz ki uygulama yapıldıktan sonra malzeme kötüydü veya problemliydi demek geri dönüşü daha da güçleştiriyor. Onun için biz kalite kontrollerimizi kademe kademe en başında, olması gerektiği yerde uygulayarak burada önlemlerimizi almış oluyoruz. Bizler de bugün kıymetli İlçe Başkanımızla test laboratuvarımızı yerinde görmüş olduk” diye konuştu.
Şantiye alanında yeni yapılar oluşturuldu
Şantiye alanında yeni bir prefabrik yapının yapıldığını da hatırlatan Taban, “Bu alanda yeni bir prefabrik bina da yapıyoruz. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından depo olarak kullanılan yapıyı kendi bünyemizde buraya çekiyoruz. Burada yine ayniyatımıza lazım olan depo imkanını da sağlamış olacağız. Yine burada yakıt ve pompa istasyonumuzda arkadaşlarımız bir takım çalışmalar yaptılar. Burada bir yakıt tankı ve betonarme havuz yapımı ile iki adet pompa hayata geçirilmiş oldu. Çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. İşlerini tamamen sorumluluk bilinciyle, tasarruf ve kalite bilinciyle yapıyorlar. İnşallah İnegöl’ümüze çok daha güzel imkanlarla hizmet etmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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