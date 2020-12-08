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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cami tuvaletinde ölü bulundu

İHA

Cami tuvaletinde ölü bulundu

Bursa'da kapalı çarşıda tezgahtarlık yapan Sami Ergin (60), Orhan Camii tuvaletlerinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Orhan Bey Camis yakınındaki umumi helaların görevlisi, tuvalete giren bir esnafın uzun süre çıkmaması üzerine kapıyı çaldı. Cevap alamayan çalışan, kapıyı açtığında içerideki şahsın ölü olduğunu fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Sami Ergin (60) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ergin'in cesedi, inceleme sonrası otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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