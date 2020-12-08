Bursa'da, cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Derya EVRENSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, tarihi hanlar bölgesinde esnaflık yapan Sami Ergin (60), Orhan Cami tuvaletinde ölü bulundu. Ergin´in kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Orhanbey Mahallesi´ndeki Orhan Camii´nde meydana geldi. Tarihi hanlar bölgesinde esnaflık yapan Sami Ergin, ihtiyacını gidermek için caminin tuvaletine girdi. Yaklaşık yarım saat içeriden çıkmayan Ergin, tuvalet görevlisinin dikkatini çekti. Defalarca Ergin´e seslenmesine rağmen cevap alamayan tuvalet görevlisi, içeri girip baktı. Görevli, Ergin´in içeride hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergin´in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler Ergin´in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatırken, talihsiz adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVRENMehmet İNAN
2020-12-08 20:58:40
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