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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’deki pandemi çalışmaları DSÖ’de paylaşıldı

İHA

Nilüfer’deki pandemi çalışmaları DSÖ’de paylaşıldı

Pandemi sürecinde tek bir vakanın bile görülmediği Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nde alınan önlemler, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı üyelerinin de ilgisini çekti. Konferansta bildirisi kabul gören tek belediye Nilüfer Belediyesi oldu.
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından düzenlenen yıllık iş toplantısı ve Teknik Konferansı’nda Nilüfer Belediyesi’nin pandemi döneminde tek bir vakanın çıkmadığı huzurevinde aldığı önlemler anlatıldı.
Nilüfer Belediyesi, pandemi ile mücadelede yerel yönetim olarak alınan insiyatif, hızlı karar alma süreci, kriz yönetimi ve dirençliliğin artırılması gibi faktörler nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü’nün dikkatini çekti. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na üye şehirler paralel oturumlarında sunumu yapılmak üzere Nilüfer Belediyesi’nin organizasyona gönderdiği “Maske üretim atölyesi ve “Huzurevi’nde pandemiye hazırlık” projelerinin bildiri özetleri elemelerden geçerek, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sunuma layık görüldü. Böylece Nilüfer Belediyesi, bildirisi kabul edilen tek belediye oldu.
Söz konusu bildiriler DSÖ Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferansı’nda Halk Sağlığı Uzmanı ve Nilüfer Belediyesi Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala tarafından, örgütün Sağlıklı Şehirler Ağı’na üye temsilcilerine aktarıldı.
Prof. Dr. Pala, çevrim içi düzenlenen toplantının “Sosyal Hizmetlerin ve Sağlık Hizmetlerinin Sunulması” başlıklı ilk gün oturumunda, tamamen risk grubundaki konukların yaşamasına rağmen pandemi döneminde tek bir Covid19 vakası bile görülmeyen Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nde bu süreçte alınan önlemlerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Pala, yaşları 60 ile 95 arasında değişen 73 kişinin yaşadığı huzurevinde, sakinlerin dışarı çıkışları ve ziyaret kabullerinin durdurulduğunu, huzurevi çalışanlarına ve misafirlere Covid19 eğitimleri verildiğini söyledi. Çalışanların 14 günlük vardiya ile 24 saat huzurevinde kaldığını hatırlatan Pala, bu süreçte hem huzurevi sakinlerinin hem çalışanların düzenli sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiğini, teması önlemek üzere mekansal düzenlemelerin yapıldığını, dezenfekte çalışmalarının aksatılmadan sürdürüldüğünü, bu tedbirler sayesinde hiçbir vakaya rastlanmadığını ifade etti.
Prof. Dr. Pala, 10 Aralık’ta yapılacak “Toplum Dayanıklılığı ve Seferberlik oturumda ise, Nilüfer Belediyesi’nin “Maske Üretim Atölyesi” hakkında sunum yapacak.

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