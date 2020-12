“AB standartlarında şehir hedefi için MARUF önemli bir arena”

MARUF’un kentlerin şekillenmesi bakımından önemli olduğuna değinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “MARUF, iki yılda bir düzenlenmek üzere tasarlandı. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, şehir yönetimiyle ilgili pek çok paydaşın bir araya gelip en iyi uygulama örneklerini incelediği bir organizasyon” dedi.



Marmara Urban Forum(MARUF) kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, şehir yönetimiyle ilgili pek çok paydaşın bir araya gelip en iyi uygulama örneklerini incelediği, sorunlarına çözümler aradığı bir organizasyon olarak kendini gösteriyor. Gelişmekte olan şehirleri AB standartlarında, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde revize edebilmek adına önemli bir arena. Gelişen şehirlere ayak uydurulmasını adına her belediyenin, başkanın ve paydaşın istifade edebileceği etkinlik olduğu belirtilirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da şehirlerdeki değişimi ve dönüşümü takip edebilmeleri adına tüm paydaşların MARUF’ta olmasının gerekliliğine işaret etti.



Sanayileşmeyle birlikte giderek artan nüfusu, yoğun göç dalgası, üretim potansiyeli, tarihi dokusu ve geçmişiyle kadim bir şehir olan Bursa, giderek daha turistik, büyük ve ilgi odağı haline geliyor. Tüm bunlar altyapı tabanlı çözümler gerektiren yeni sorunları da beraberinde getirebiliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanayileşmenin grileştirdiği şehirlere inat tarımsal faaliyetlerle ve nitelikli rekreasyon alanlarıyla üretken, farkındalığı yüksek, sağlıklı, güven içinde yaşayan bir toplumun inşası için titizlikle yürüttükleri çalışmaları anlatırken, ortak aklın varlığıyla işe başlamanın, herkesi daha güvenilir sonuçlara ulaştıracağının altını çizdi.



“Şehirlerdeki dönüşümü MARUF’ta izleyin”

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen MARUF’un kentlerin şekillenmesi bakımından önemli olduğuna değinen Alinur Aktaş, “MARUF, iki yılda bir düzenlenmek üzere tasarlandı. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, şehir yönetimiyle ilgili pek çok paydaşın bir araya gelip en iyi uygulama örneklerini incelediği bir organizasyon. Gelişmekte olan şehirlerimizi AB standartlarında, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yenileyebilmek adına önemli bir arena MARUF. Şehirlerimizin yeni gündemlerinin ve gelişen şehirlere ayak uydurmasının temini adına her belediyemizin, başkanımızın, her paydaşın istifade edebileceğini düşünüyorum. Nihayetinde şehirlerimizde değişim ve dönüşüm hızlı bir şekilde devam ediyor. Sağlıklı kent, akıllı kent, erişilebilir kent, güvenli kent, planlı kent, yaşanabilir kent, sürdürülebilirlik kavramları artık çok önemli. Şehir, 7/24 yaşayan bir organizma” şeklinde konuştu.



MARUF’a katılanların, şehirlerin yönetimine yön veren insanlar olduğunu hatırlatan Aktaş, diğer tüm ilgili kesimlere seslenerek şu çağrıyı yaptı: “Belediyeler bu işin planlama ayağında. Biz işin revizyonunda, denetlenmesinde varız. Ayrı alanlardan aynı amaç için toplanan akademisyenlerin, yerel yöneticilerin olduğu bir yerde özel sektör için yeni bir sürü kapı var. Şehirlerdeki değişimi ve dönüşümü takip edebilmeleri adına MARUF’ta olmalarını tavsiye ederim”.

