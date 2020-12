Üniversite-Sanayi işbirliğine ‘Beyçelik Gestamp’ desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde devam eden TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı çalışmalarına, kentin önemli kuruluşlarından Beyçelik Gestamp’tan destek geldi. Kurumlar arasında imzalanan protokol sayesinde 3 doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda yer alabilecek.

İşbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Beyçelik Gestamp İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Mesut M. Cengiz,Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, ULUTEK Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, Orhangazi Asil Çelik MYO Müdürü Prof. Dr. Fatih Karpat, Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Nihal Sağlamve firma yöneticilerinin katıldığı törende imzalandı.

İmza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK’ın başlattığı 2244 Sanayi Doktora Programı’nın üniversitelere ve sanayi kesimine önemli vizyonlar katacak özel çalışmalardan birisi olduğuna işaret etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “2018 ve 2019 yılı çağrılarında üniversite olarak belli bir seviyeye çıktık. Araştırma üniversiteleri içerisinde en fazla doktora öğrenci kontenjanına sahip üniversite olduk. Bu çabalarımız sayesinde araştırma üniversiteleri sıralamasında 14’ten 11. sıraya yükseldik. ÜniversiteSanayi işbirliği, prensip olarak herkesin kabul ettiği, ancak bir türlü istenilen düzeye gelemeyen bir olgu. Her iki tarafın birbirine karşı bakış açıları artık gelişti. Hamdolsun bu konuda istediğimiz noktaya yaklaşıyoruz” dedi.

Birliktelik artarak devam edecek

Bursa’nın önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden birisi olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Kentimiz, otomotiv sektörünün adeta can damarlarından birisidir. Biz de üniversite olarak üzerimize düşen görevi yapmak durumundayız. Karşılıklı dayanışma içerisinde de bu anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir ayağında TÜBİTAK ve devletimiz, bir ayağında işverenimiz ve sanayi kuruluşlarımız, bir ayağında da biz olmak üzere ülkemizi bir noktaya çıkarmak için hep birlikte gayret göstereceğiz. Bu yıl ki çağrımıza Beyçelik Gestampfirmamızın göstermiş olduğu ilgi bizleri sevindirdi. Birlikteliğimiz inşallah ileriye doğru daha da gelişerek devam edecektir. Katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ise konuşmasına Bursa’nın otomotiv endüstrisinin başkenti olduğunu vurgulayarak başladı. ÜniversiteSanayi işbirliğinin geliştirilmesi konusuna değinen Baran Çelik; “2244 Sanayi Doktora Programı’nın sanayide nitelikli insan kaynağını artırmak anlamında son derece değerli ve destek olunması gereken bir proje olduğuna inanıyoruz. Bu program sayesinde üniversite ile sanayi iş birliği daha da gelişecek ve doktora derecesine sahip ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı sanayiye kazandırılabilecektir. Bu çerçevede, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ÜniversiteSanayi işbirliğinin geliştirilmesi noktasında öncü olmasını ve Türkiye’ye örnek olmasını diliyoruz. Bizler de her türlü desteği vermeye hazırız. Programa dâhil olmaktan dolayı da mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

BUÜ mezunlarına pozitif ayrımcılık

Kendisinin de Bursa Uludağ Üniversitesi mezunu olduğunu açıklayan Baran Çelik; “Sadece lisans değil, yüksek lisans eğitimimi de bu üniversitede tamamladım. Buradan mezun olmaktan da son derece mutluyum. Şirketlerimizde 500’e yakın mühendisimiz bulunuyor. Oransal olarak da en fazla Bursa Uludağ Üniversitesi mezunu mühendisimiz var. Bu çerçevede kentimizin üniversitesine pozitif ayrımcılık yapmaya devam ediyoruz. Bizim üniversitemiz, sanayicisi ile bir arada olmaya devam ettiği sürece en iyi yerleri hak ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.