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Bursaspor-Yılport Samsunspor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak

İHA

Bursaspor-Yılport Samsunspor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak

TFF 1.Lig’in 14’üncü haftasında oynanacak BursasporYılport Samsunspor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ankara bölgesi hakemi iki takımın toplam 21 maçında düdük çaldı.
TFF 1.Lig’de 14’üncü haftada görev yapacak hakemler açıklandı. Bursaspor’un sahasında ağırlayacağı Yılport Samsunspor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılığını Erdinç Sezertam ve Utku Tunavelioğlu yapacak. Hakem Yaşar Kemal uğurlu yönetiminde bugüne kadar 13 maça çıkan Bursaspor, sadece 3 galibiyet alırken, 6 maçtan mağlup ayrıldı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor ise Ankara bölgesi hakemi yönetiminde 8 maça çıktı. Kırmızı beyazlılar, 2 kez kazanan taraf olurken, 5 maçı kaybetti. 1 maç ise beraberlikle tamamlandı.

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