Mesudiye alt geçidinde yan yollar açılıyor

İnegöl Belediyesi, yapımı tamamlanan Mesudiye alt geçidinde yan yolların açılması için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, “Yapılan çalışmalar inşallah kısa bir süre içerisinde tamamlanacak” dedi.

Mesudiye alt geçidinin tamamlanmasının ardından yan yolların açılması için bir süredir devam eden kamulaştırma çalışmaları da tamamlandı. Kamulaştırma sorunun çözülmesiyle birlikte İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yan yolların düzenlenmesi çalışmalarına başladı.

İnegöl Belediyesi tarafından yapılan çalışma kapsamında; yan yollarda 600 metretül bordür ve 500 metrekare parke taşı uygulanırken, Mesudiye Mahallesinden İnegöl’e geliş istikametinde BursaAnkara kara yoluna bağlanana ve ana yoldan Mesudiye Mahallesine giriş kısımları bu çalışmayla kullanıma açılmış olacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Taban, inceleme sonrası bir açıklama da yaparak “Bugün Mesudiye alt geçidimizin yan yolları düzenleme çalışmasını belediyemizin ekipleriyle tamamlıyoruz. Burada geçmişte yapılmış olan bir alt geçit vardı ancak o günün şartlarına uygun olsa da daha sonra insan sirkülasyonu ve trafik yoğunluğundan Mesudiye köprüsü yetersiz hale gelmişti. Sonrasında yapılan çalışmayla bugün ve gelecekte uzun yıllar kullanılacak kalıcı bir çalışma yapılmıştı. Ben o dönem içerisinde görev yapan Karayolları Bölge Müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün de altgeçidi kullanmaya başladık ama yan yollardan ana yola katılım ve girişle ilgili eksikler vardı. Bununla ilgili fiziki eksiklerden ziyade bölgedeki uygulama çalışmalarının resmiyet kazanması beklenildi. Nihayetinde arkadaşlarımız yan yolları kullanıma açarak hazır hale getiriyorlar. Yapılan çalışmalar inşallah kısa bir süre içerisinde tamamlanacak. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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