İnegölspor- Kahramanmaraşspor: 0-1

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Davut Dakul Çelik(xx), Tolga Atasoy(xx), Muratcan Ilgaz(xx)

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek(xx), Fatih Üge(xx), Metin Yüksel(xx) (Dk. 67 Bünyamin Yavaşoğlu x), Emir Özsoy(xx) (Dk. 76 Selimcan İnci x), Selimcan Temel(xx), Caner Solmaz(xx), Oğuz Çetinkaya(xx) (Dk. 67 Ömer Faruk Şenkan x) (Dk. 83 Ogün Çalışkan ?), Bilal Yıldırım(xx), Ali Aydemir(xx), Denis Taşkesen(xx) (Dk 76 Erdi Can Şehit x), Fatih Çiplak(xx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat Hocaoğlu(xx), Hüseyin Cihan Avcu(xx), Osman Bodur(xx), Halil Uysal(xx), Recep Türköz(xx), Burak Göksel(xx) (Dk. 86 Eren Nergiz ?), Emin Altunay(xx), Eren Taşkın(xx) (Dk 52 Talha Mayhoş x), Kadir Kaan Özdemir(xx), İsa Baltacı(xx), Doğanay Kılıç(xx) (90+2 İsmet Kavuştu ?)

SARI KARTLAR: Osman Bodur, Eren Taşkın, Eren Nergiz (Kahramanmaraşspor) - Selimcan Temel, Bünyamin Yavaşoğlu (İnegölspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Bilal Yıldırım (Kahramanmaraşspor)

GOL: DK 57 Hüseyin Cihan Avcu (Kahramanmaraşspor)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor sahasında ağırladığı Kahramanmaraşspor´a 1-0 yenildi.

4´gncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası dışından Selimcan´ın pasında topla buluşan Fatih´in vuruşunda kaleciden kornere çıktı.

5´snci dakikada gelişen inegölspor atağından ceza sahası içinde yaşanan karanbolde kaleye vurulan 3 şut da kaleciden döndü.

16´ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında sol kanattan ilerleyerek ceza sahası içine giren Emir´in sert vuruşu az farkla auta gitti.

57´nci dakikada gelişen Kahramanmaraşspor atağında İsa´nın ceza sahasına yaptığı topa yükselen Hüseyin´in kafa vuruşu golü getirdi: 0-1.

90'ıncı dakikada Bilal Yıldırım rakibe yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-09 15:28:55



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