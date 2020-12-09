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Bursa'da uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı Uyuşturucu satıcısı, evinde ele geçirilen uyuşturucunun kendisinin olduğunu itiraf etti

İHA

Bursa'da uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı Uyuşturucu satıcısı, evinde ele geçirilen uyuşturucunun kendisinin olduğunu itiraf etti

Bursa’da sokakta suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısının evine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu taciri evindeki maddelerin kendine ait olduğunu polise itiraf etti.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü S.Ö.S Büro Amirliği ekipleri, alınan istihbarat çalışmaları neticesinden B.A. (37) ve F.K. (27) isimli şahısları takibe aldı. Görükle Mahallesi Şen Sokak girişinde B.A.’nın üzerinde alüminyum folyoya sarılı 5 çıkı metamfetamin, 3,40 gram uyuşturucu selvia maddesi ve bin TL nakit para ile suçüstü yakalandı. Yanındaki F.K.‘nin de üzerinden 2,58 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonu derinleştiren polisler, B.A.’nın Görükle Şen Sokak’taki evine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 232,64 gram selvia maddesi, 12 çıkı satışa hazır 61 gram metamfetamin ile 1 adet zippo çakmak görünümlü hassas terazi ile uyuşturucu çıkılamakta kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli F.K hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan tahkikat başlatıldı. Diğer şüpheli B.A. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. B.A. isimli şüphelinin evinde bulunan maddeleri kendisinin olduğunu da polislere itiraf ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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