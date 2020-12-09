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Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor Bursa’da jandarma ekipleri 3 farklı adrese baskın düzenledi

İHA

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor Bursa’da jandarma ekipleri 3 farklı adrese baskın düzenledi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin 3 farklı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplere ulaşan uyuşturucu madde ticareti ihbarı üzerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 farklı adrese baskın yapıldı. Operasyona jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi, İnegöl JASAT, Yeniceköy Jandarma Komutanlığı ve Hamzabey Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. Adreslerde M.T., H.E. ve M.G. gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda ise 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı yapımında kullanılan pürmüz, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 gram metamfetamin, 2 adet Fişek, 10 gram toz esrar, 1227 gram kubar esrar, 5 gram selvia diye tabir edilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanım aparatı yapımında kullanılan 2 adet çakmak gazı ele geçirildi.
Yakalanan 3 şüpheliden M.T. ve M.G. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, H.E. ise Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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