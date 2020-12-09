Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı (2)

TUTUKLANDI
Bursa'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Burak Asi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2020-12-09 19:22:50
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