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Arıtma tesisi kapılarını açtı Kirli sular böyle arıtılıyor Yeşil Çevre Arıtma Tesisinin kapıları, merak eden herkese 24 saat açık

İHA

Arıtma tesisi kapılarını açtı Kirli sular böyle arıtılıyor Yeşil Çevre Arıtma Tesisinin kapıları, merak eden herkese 24 saat açık

Bursa'da 385 fabrikanın atık sularını arıtan tesis kapılarını açtı.
Gürsu ilçesinde bulunan Yeşil Çevre Arıtma Tesisi, Gürsu ve Kestel ilçe yerleşim alanları ile birlikte Bursa’nın doğusundaki KOSAB, Uludağ OSB, BOSAB organize sanayi bölgelerinde bulunan 385 fabrikanın endüstriyel ve mesken atık sularını arıtıyor. Tesise simsiyah gelen sular, açık kahve görünümünde çıkıyor. Tesis, ayrıca sulardan ayrıştırdığı, kimyevî maddeler içeren çamurları yakarak yok ediyor.
Derelere saldıkları açık kırmızı kahverengi suyun belirlenen mevzuat değerlerindeki arıtılmış su olduğunu ifade eden Yeşil Çevre Arıtma Tesisi Genel Müdürü Mehmet Aydın, "2004 yılında 52 bin 500 metre küplük kapasiteye sahip olan ilk arıtma tesisimizin temelleri atıldı. 2006 yılının Haziran ayına kadar kısa bir sürede Barakfakih bölgesinden arıtma tesisine kadar gelen 27 kilometrelik ana kolektör hattıyla beraber 52 bin 500 bin metre küplük kapasiteye sahip olan tesisimizin temelleri atılıyor. 2006 yılının Haziran ayında bu bölgede arıtma hizmeti vermeye başlıyor. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi hayata geçtiğinde ve arıtma hizmeti verdiğinde olan şu bizim bu şehrimizin doğu bölgesinde Mandıras ve Cenup dereleri gibi kanallar bu fabrikaların atıklarıyla doluyken Yeşil Çevre Arıtma Tesisi çalışmaya başladığında bu dere ve kanallarımız normal kimliğine kavuşuyor. Tesisimiz bu bölgedeki sebze ve meyve yetiştiricileri için bir can simidi hâline geldi. Elinden alınan kıymetli sularını tekrar geri kazandıran bir tesis hâline geldi. Bütün sanayicilerimizin atık suları mevzuatlara uygun olarak arıtılıyor. Tesisimizin hizmet verdiği alanla sanayicimiz ve köylümüze çok önemli bir değer olduğunu öa çalışmalarla göstermiş oluyor. Tesisin 52 bin 500 metreküp kapasitesini 100 bin metreküpe çıkarttık. 2015 yılından itibaren tesis 100 bin metreküp arıtma kapasitesine ve 150 bin metreküp alt yapıya kavuştu. Tesis. yasaların bizim arıtma tesisleri için belirlediği tablo 19 kriterlerine göre arıtma hizmetini hiç bir aksaklığa sebebiyet vermeden yapıyor. Arıtan, deşarj eden ve bu deşarjları bakanlık 7/24 saat izleme kabininden izleyerek hesap veren tesis olma kimliğiyle gururlandığımız bir arıtma tesisine sahibiz. Tesis günlük 95 bin metreküp suyu yasaların öngördüğü şekilde arıtarak deşarj etmektedir. Tesisin hizmet ve çalışmalarını merak edenlere kapımız 24 saat açıktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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