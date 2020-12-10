Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Abdulselam UĞUR/BURSA,(DHA)BURSA´da tramvayın arka vagonunun tampon kısmına oturan ve seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan 2 gencin tehlikeli yolculukları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi´nde ilerleyen tramvayın arka vagonundaki tampona oturan ve İzmir Yolu Caddesi´nde seyir halindeki bir kamyonetin kasasına tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculukları diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-12-10 09:32:45



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