Koronayı atlatan İnegöl Belediye Başkanı yaşadıklarını anlattı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban: "Bu hastalığın şakası yok" "Test sonucum pozitif çıktığında buna inanamadım"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronayı atlatan İnegöl Belediye Başkanı yaşadıklarını anlattı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban: "Bu hastalığın şakası yok" "Test sonucum pozitif çıktığında buna inanamadım"

İHA

Koronayı atlatan İnegöl Belediye Başkanı yaşadıklarını anlattı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban: "Bu hastalığın şakası yok" "Test sonucum pozitif çıktığında buna inanamadım"

Korona virüse eşiyle birlikte yakalanıp 10 günlük tedavi ve karantina sürecinin ardından sağlığına kavuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yaşadıklarını anlattı. Vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Alper Taban, "Test sonucum pozitif çıktığında buna inanamadım. Bu işin şakası yok. Lütfen kurallara uyalım" dedi.
300 bin nüfuslu İnegöl İlçesi'nin Belediye Başkanı Alper Taban eşiyle bu hastalığa yakalandıklarını, tedavi ve karantina sürecinin ardından testinin negatife döndüğünü açıkladı.
Zorlu sürecin ardından tekrar görevinin başına dönen Belediye Başkanı Alper Taban yaşadıklarını anlattı.
Durumunun iyi olduğunu ancak zor bir süreç geçirdiğini kaydeden Başkan Taban, "Özellikle korona virüse yakalanmayan vatandaşlarımızın daha çok dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle sağlıklı olanlar, bu virüsün kendisini yakalamayacağını düşünebilir. Ancak vakaların ne zaman nasıl karşımıza çıkacağını hiç birimiz bilemiyoruz. Olayın ciddiyetini anlamak için hastalığa yakalanmaya da gerek yok. Onun için herkesin kendi alacağı kişisel tedbirler yeterli olacak. Bireysel olarak alacağımız tedbirlerle virüse yakalanma riskimizi azaltabiliriz" dedi.
"Eski sağlığına kavuşmak kolay olmuyor"
Sürecin zorlu olduğunu, bugün binlerce insanın hastanede tedavi gördüğünü, 5 binden fazla kişinin de ağır hasta olduğunu hatırlatan Başkan Taban, "10 gün boyunca evde karantinada kaldım. İlk 3 gün yüksek ateşle mücadele ettim. Bu beni çok halsiz bıraktı. Hekimlerimiz ilaçlarımızı kullanmamızı söyledi ve kesinlikle kullanmalıyız. Ben ve eşim de kullandık. Hastalık 3 günden sonra normal grip semptomları gibi devam etti. Eşim ve bende farklı semptomlar vardı. Vücutta kırgınlık, halsizlik, ateş gibi. Tabi süreç bittikten sonra da bunları halen kısmen de olsa hissediyorum. İnsanın tekrar eski sağlığına kavuşması kolay olmuyor. O kadar vitamin almanıza rağmen vücut eski haline hemen dönmüyor. Evde karantina günlerini yaşamama adına; önce bireylerinin kesinikle maskelerini takmaları lazım. "Bana bir şey olmaz" düşüncesinin içerisine girmeden kendisini koruyup kollaması lazım." diye konuştu.
"Bu işin şakası yok"
İnsanların sağlığın kıymetini bilmesi gerektiğini, bunun hastalanınca daha iyi anlaşıldığını ifade eden Alper Taban, "Bu hastalıktan korkun" diye defalarca söylemiştim. Hakikaten bu hastalıktan korkmakta fayda var. Her gün ölenleri görüyoruz, duyuyoruz. Vakaların sayısı son bir ayda arttı. Bu işin gerçekten şakası yok. Sağlıklı insanlara bakıyoruz. Birkaç gün sonra "hastalığa yakalandığı için öldüğü" bilgisini duyuyoruz. Gerçekten bu şakası olmayan bir hastalık. Test yaptırdığımda pozitif çıktığına gerçekten inanamadım. Çünkü hiç bir belirtim, semptomun yoktu. Eşimin rahatsızlanması sebebiyle ben de test yaptırdım. Normal şartlarda belki eşim rahatsızlanmasa pozitifiz ama ortalıkta gezinmeye, taşıyıcı olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda insanların kendilerini koruyup kolladığı kadar başkalarına da zarar vermemesi noktasında tedbirlere yüzde yüz uyması lazım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor Kulübü: “Unutmadık, unutmayacağız!”
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü: “Unutmadık, unutmayacağız!”
İndirim korona virüsü unutturdu 2 tane ucuz kap almak için saatlerce sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kuyrukta beklediler
YEREL HABERLER İndirim korona virüsü unutturdu 2 tane ucuz kap almak ...
Bursa´da aranan 2 kişi, kısıtlama denetimlerinde yakalandı
YEREL HABERLER Bursa´da aranan 2 kişi, kısıtlama denetimlerinde ...
(Özel) Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli Hem kısıtlamayı hem de sosyal mesafeyi ihlal ettiler, 1 araca 7 kişi binip polise yakalandılar Dolmuş değil otomobil
YEREL HABERLER (Özel) Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama ...
Bursa'da polise direndi, ceza yemekten kaçamadı
YEREL HABERLER Bursa'da polise direndi, ceza yemekten kaçamadı
Bursa'da polis memurunu şehit etti, ağırlaştırılmış müebbet istendi
YEREL HABERLER Bursa'da polis memurunu şehit etti, ağırlaştırılmış ...
Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Arıtma tesisi kapılarını açtı Kirli sular böyle arıtılıyor Yeşil Çevre Arıtma Tesisinin kapıları, merak eden herkese 24 saat açık
YEREL HABERLER Arıtma tesisi kapılarını açtı Kirli sular böyle ...
Bursa'da koronavirüsü hiçe sayıp kahvehanesini açtı, ceza yedi Bursa'da tedbirleri ihlal eden kahvehaneye polis baskını
YEREL HABERLER Bursa'da koronavirüsü hiçe sayıp kahvehanesini açtı, ...
Kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 10 kişiye 32 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 10 ...
Bursa'da Uluabat Gölü'nde kaçak avcılık yapan 2 kişiye 3 bin 622 lira idari para cezası yazıldı.
YEREL HABERLER Bursa'da Uluabat Gölü'nde kaçak avcılık yapan 2 ...
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı (2)
Uyuşturucu taciri yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri yakalanan şahıs tutuklandı
Uyuşturucu satıcıları uzun kovalamaca sonunda yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcıları uzun kovalamaca sonunda ...
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor Bursa’da jandarma ekipleri 3 farklı adrese baskın düzenledi
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor Bursa’da ...
Osmangazi, Şuşa ile kardeş oluyor Azerbaycan ile kardeşlik pekişiyor
YEREL HABERLER Osmangazi, Şuşa ile kardeş oluyor Azerbaycan ile ...
Küçükbaş hayvan üreticileri dertli Tedbir alınmazsa hayvancılık bitme noktasına gelecek
YEREL HABERLER Küçükbaş hayvan üreticileri dertli Tedbir alınmazsa ...
Bursa'daki yangında 5 milyonluk hasar medyana geldi
YEREL HABERLER Bursa'daki yangında 5 milyonluk hasar medyana geldi
Bursa'da uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı Uyuşturucu satıcısı, evinde ele geçirilen uyuşturucunun kendisinin olduğunu itiraf etti
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu satıcıları suçüstü ...
İnegölspor- Kahramanmaraşspor: 0-1
YEREL HABERLER İnegölspor- Kahramanmaraşspor: 0-1
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
Sömürge düzeni sürüyor, insanlık ölüyor
YEREL HABERLER Sömürge düzeni sürüyor, insanlık ölüyor
Bursa Uludağ Üniversitesi’nin AB Projesi kabul edildi
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesi’nin AB Projesi kabul edildi
Bursaspor ara vermeden Samsunspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor ara vermeden Samsunspor maçı hazırlıkları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X