Ölümüne yolculuk...Patenci gençten kamyon arkasında şehir turu

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Bursa’da patenci genç kamyonun arkasına tutunarak şehir turu yaptı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Kavşağı ile Merinos Kavşağı arasında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bir süre kendi kendine giden patenci kamyonu gördü. Kamyonun arkasına yaklaşan genç tek el ile tutunarak dakikalarca şehir turu attı. Ölümüne yolculuk yapan patenci genç daha sonra gözden kayboldu.

Yetkililer, hem sürücüleri hem de gençleri uyararak benzer hareketlerin kazaya davetiye çıkardığını ifade ettiler.

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