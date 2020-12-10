Ertuğrul Sağlam, Bursaspor’a 13. kez rakip olacak

2010 yılında Bursaspor’un başında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yeşilbeyazlı takıma karşı bu hafta 13. kez rakip olacak.
TFF 1. Lig’in 14. haftası dikkat çeken bir karşılaşmaya sahne olacak. 2010 yılında Bursaspor’un başında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve bir devrime imza atan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, eski takımına rakip olacak. 51 yaşındaki teknik adam, Bursaspor’a karşı bugüne kadar 12 kez rakip oldu. Kayserispor, Beşiktaş ve Eskişehirspor’un başındayken 1’i hazırlık müsabakası, 3’ü Türkiye Kupası, 8’i de Süper Lig karşılaşması olmak üzere toplam 12 maçta Bursaspor’a karşı mücadele eden Sağlam, 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 de beraberlik elde etti.
Bursaspor Samsunspor mücadelesi cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.