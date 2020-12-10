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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin yenilenen yolu trafiğe açıldı

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin yenilenen yolu trafiğe açıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) kendi öz gelirlerinden yaptığı İzmir YoluÜniversite Metro İstasyonu arasındaki yol genişletme çalışmalarında sona gelindi. Tamamen yenilenen yol törenle kullanıma açıldı.
Daha ulaşılabilir ve modern bir alt yapı hedefiyle Eylül ayında yapımına başlanan İzmir YoluÜniversite Metro İstasyonu arasındaki 800 metrelik yolun genişletme çalışmaları tamamlandı. Tamamen Üniversitenin öz gelirleri ile yapılan yeni yol sayesinde kampüs içerisindeki araç trafiğinin rahatlaması hedefleniyor.
Yaklaşık 3 milyon 500 bin TL’ye mal olan yenileme çalışmalarında yaya ve bisiklet yolları yapıldı. Ayrıca yol boyunca yeni park alanları oluşturuldu.
Açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; kampüsümüzün yollarını uzun yıllardır süregelen bir sorun olduğuna vurgu yaparak, “Her gün binlerce kişinin girip çıktığı 15bin dönüm büyüklüğünde bir kampüse sahibiz. Ancak yollarımız üniversitemizin şanına yaraşır değildi. Bilindiği gibi yol medeniyettir. İlk aşamada bugün açılışını yaptığımız kısmı hizmete sokuyoruz. Ardından da kütüphaneye giden yolun çalışmalarına başlayacağız. Üçüncü olarak da Özlüce kapısını ve ona giden yolu inşa etmek istiyoruz. Yol çalışması bakımından nihai çalışmamız da Görükle kapısından yeni yurtlara giden yol olacak. Bu dönem içerisinde inşallah üniversitemizin yol problemini ortadan kaldıracağız. Projenin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür ediyor, yeni yolumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Yenileme çalışmaları kapsamında yıllardır büyük bir sorun olan ve çok sayıda kazaya sebebiyet veren İzmir Yolu bağlantısı sorunu da çözüme kavuşturuldu. Metro İstasyonu’ndan Balıkesirİzmir tarafına giden araçların Üniversite giriş kavşağına hiç uğramadan doğrudan İzmir Yolu’na bağlanmaları sağlandı. Yeni açılan 330 metrelik yol sayesinde kampüse giriş kavşağında yaşanan yoğunluk ve araç sıkışıklığı giderildi.
Kütüphane yolu 1 ay kapanacak
Üniversite yönetimi, kampüs içerisindeki yolların yenilenmesi ve daha modern bir görünüme kavuşturulması amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Kampüsün ana giriş kapısından Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi’ne giden yol da yenilenecek. Aralık ayının ilk gününde başlatılan çalışmalar kapsamında yolun 1 ayı aşan bir süre boyunca trafiğe kapatılması kararlaştırıldı. 9 Aralık Çarşamba günü saat: 11.30’da İzmir YoluÜniversite Metro İstasyonu arasındaki yenilenen yolun trafiğe açılmasının ardından, Kütüphane’ye giden yol araç trafiğine kapatılacak. Yaklaşık 2 kilometrelik yolun yenileme masrafının yine Üniversite’nin kendi öz kaynaklarından karşılanacağını açıklandı.

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