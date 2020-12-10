Yazıcı: "Avrupa Birliği alternatifsiz değil"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazıcı: "Avrupa Birliği alternatifsiz değil"

İHA

Yazıcı: "Avrupa Birliği alternatifsiz değil"

Avrupa ülkelerinin liderleri, 10 Aralık’ta yapılacak AB Liderler Zirvesinin gündeminin Türkiye olacağını ifade ettiler. Türkiye’ye karşı adeta aba altından sopa gösteren AB ülkelerinin bu tehditleri sonrası açıklamalarda bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, “Ortadoğu’da daha önce Sadabat Paktı gibi örnekler var. Avrupa Birliği alternatifsiz değil” dedi.
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ardı ardına navtex ilan etmesi, Libya’da izlenen politika, Karabağ, Suriye, Kıbrıs’ta Maraş’ın yeniden açılması ve buna benzer pek çok farklı konuda kendi çıkarlarını gözeterek izlediği politikalara karşı AB ülkeleri rahatsızlıklarını açık açık belli ediyor. Kasım ayında Almanya Başbakanı Angela Merkel, 10 Aralık’ta AB Liderler Zirvesinin gündeminin Türkiye olacağını ifade etmişti. AB’nin çarklarına çomak sokan Türkiye’nin hamleleri sonrası beklediği adımları görmeyen AB, Türkiye'ye kısıtlayıcı tedbir uygulayıp uygulamayacağına dair AB liderlerinin zirve toplantısında konuyu görüşecek. Türkiye’ye karşı adeta aba altından sopa gösteriyor" dedi.
Avrupa Birliği’nin alternatifsiz olmadığını ve Türkiye’nin emin adımlarla yürüdüğü bu yolda asla geri adım atmayacağını ifade eden Turgay Yazıcı, “Avrupa ülkeleri, AB’nin dünya üzerinde hükmünü kaybettiğini kabullenmek istemiyor. Zannediyorlar ki biz tehdit ederek eskisi gibi istediğimiz coğrafyada at koştururuz. Ancak artık ne eski Türkiye ne de eski Dünya var. Artık bu coğrafyada ve dahi tüm dünyada 2200 yıllık Türk geleneği ile hareket eden, mazlumun dostu Türkiye var” diye konuştu.
Sadabat Paktı ve Türk Birliği vurgusuyla açıklamasını sürdüren Yazıcı, “10 Aralık’ta AB Liderler Zirvesinde Türkiye’yi masaya yatırıp değerlendireceklerini söyleyen ülkeler şunu iyi bilsin ki, Avrupa alternatifsiz değil. Tarihte bir Sadabat Paktı örneği var. Gönüllerde bir Türk Birliği var. Buradan bir teklifi de sunmak istiyorum, genişletilmiş Sadabat Paktı artık kurulmalı. İran, Irak, Afganistan, Pakistan ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile birlikte yeni bir yapı oluşturulmalı. Avrasya’nın parlayan yıldızı Türkiye de bu oluşumun kutup yıldızı olarak dünyaya adaleti getirmeli” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları
YEREL HABERLER Bursa’da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları
Kurallara uymayanlara inat 8 yaşındaki çocuktan anlamlı mesaj
YEREL HABERLER Kurallara uymayanlara inat 8 yaşındaki çocuktan ...
Belediye personeli korona virüs kostümüyle vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Belediye personeli korona virüs kostümüyle ...
Ölümden kıl payı kurtuldu Aracın çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Ölümden kıl payı kurtuldu Aracın çarptığı motosiklet ...
İlaçlarını almaya giderken, kazada ağır yaralandı
YEREL HABERLER İlaçlarını almaya giderken, kazada ağır yaralandı
Korona virüse karşı D vitamini
YEREL HABERLER Korona virüse karşı D vitamini
İnegölspor Başkanı Ademoğlu: Radikal kararlar alınacak
YEREL HABERLER İnegölspor Başkanı Ademoğlu: Radikal kararlar ...
Bursa Uludağ Üniversitesi’nin yenilenen yolu trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesi’nin yenilenen yolu trafiğe ...
Başkan Erdem’den gönüllü destekçilere teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Erdem’den gönüllü destekçilere teşekkür
Korona virüse rağmen engellilerin yüzünü güldürmeyi başardılar Bursa'dan Muş'a 80 engelli aracı gönderdiler
YEREL HABERLER Korona virüse rağmen engellilerin yüzünü güldürmeyi ...
Bursa’da kadınlar geçimlerini asırlık gelenek iğne oyası ile kazanıyor
YEREL HABERLER Bursa’da kadınlar geçimlerini asırlık gelenek iğne ...
Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu Kestel’e kuruldu
YEREL HABERLER Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu Kestel’e kuruldu
Bursa’da nefes kesen takip...Polis kaçan hırsızı böyle yakaladı Bursa Polisi, "dur" ihtarına uymayan hırsızları dakikalarca kovaladı, havaya uyarı atışı yaparak 15 dakikada yakaladı Hırsızların polisten kaçma anı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Bursa’da nefes kesen takip...Polis kaçan hırsızı ...
Uludağ’daki bulut görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Uludağ’daki bulut görenleri şaşırttı
Müşküleli kadınlar, geçimlerini iğne oyaları ile sağlıyor
YEREL HABERLER Müşküleli kadınlar, geçimlerini iğne oyaları ile ...
Otomobilin motosiklete çarptığı kaza, araç kamerasında
YEREL HABERLER Otomobilin motosiklete çarptığı kaza, araç ...
Bursa'da tramvay arkasında tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Bursa'da tramvay arkasında tehlikeli yolculuk
Ertuğrul Sağlam, Bursaspor’a 13. kez rakip olacak
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam, Bursaspor’a 13. kez rakip olacak
Domates ihracatçıları Rusya’ya ihracatta kotanın kaldırılmasını istiyor
YEREL HABERLER Domates ihracatçıları Rusya’ya ihracatta kotanın ...
Ölümüne yolculuk...Patenci gençten kamyon arkasında şehir turu
YEREL HABERLER Ölümüne yolculuk...Patenci gençten kamyon arkasında ...
Koronayı atlatan İnegöl Belediye Başkanı yaşadıklarını anlattı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban: "Bu hastalığın şakası yok" "Test sonucum pozitif çıktığında buna inanamadım"
YEREL HABERLER Koronayı atlatan İnegöl Belediye Başkanı ...
Bursaspor Kulübü: “Unutmadık, unutmayacağız!”
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü: “Unutmadık, unutmayacağız!”
İndirim korona virüsü unutturdu 2 tane ucuz kap almak için saatlerce sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kuyrukta beklediler
YEREL HABERLER İndirim korona virüsü unutturdu 2 tane ucuz kap almak ...
Bursa´da aranan 2 kişi, kısıtlama denetimlerinde yakalandı
YEREL HABERLER Bursa´da aranan 2 kişi, kısıtlama denetimlerinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X