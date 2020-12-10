İndirime koşup, koronavirüsü unuttular



Gürkan DURAL/ BURSA,(DHA)BURSA´da yeni açılan bir mağazanın indirimini duyanlar, mağazaya akın ederek koronavirüse aldırış etmeden kuyruk oluşturdu. Uzayıp giden kuyrukta sosyal mesafe de unutuldu.

Hediyelik eşya ve züccaciye ürünleri satan mağazadan alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Covid-19'a aldırış etmeden yığılma ve uzun bir kuyruk oluşturdu. Son zamanlarda Covid-19 vaka sayılarının artarak ciddi seviyelere ulaştığı Bursa´da, yetkililerin uyarılarına karşın bir mağazanın önünde oluşan kuyruk, görenleri şaşırttı. Koronavirüs tedbirlerinin unutulduğu kuyruk, trafikteki bir sürücü tarafından görüntülenerek sosyal medyadan da paylaşılınca tepki çekti. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-12-10 13:07:15



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