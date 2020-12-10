Metal Sanayi Kavşağında çevre düzenlemesi sürüyor

İnegöl Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü işbirliği ile yapılan Metal Sanayi Kavşağındaki üst geçit bölgesinde çevre düzenlemelerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, çalışmaları yerinde inceledi. Metal Sanayi Bölgesi tarafından tamamlanan yürüyüş yolları ile karşı yönde devam eden çalışmalar yerinde görülerek son durumları hakkında bilgi alındı. Burada bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, “Bugün Metal Sanayi Kavşağımızın bölgesinde yaptığımız çalışmaları incelemek üzere buradayız. Şuanda üzerinde bulunduğumuz üst geçidimizin yapımında son aşamaya gelindi ve son rötuşları yapılıyor. Karayolları Bölge Müdürümüze de çok teşekkür ediyorum. Burada biliyorsunuz çok yakında okullarımız var. Okullardan çıkan öğrencilerimizin caddenin karşı kısmına geçmesiyle alakalı zorlukları vardı. Bunlarla alakalı üst geçidimiz tamamlandığında güvenli şekilde karşıya geçebilecekler. Bu yönüyle önemsiyoruz. Bizler de çalışma bölgesinde hem çevre düzenlemesi hem parklanmayla ilgili hem de yeşil alan ve yürüyüş yollarıyla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sonuçta vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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