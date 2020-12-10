İnegöl'de 'kostümlü virüs' şaşkınlığı



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da İnegöl Belediyesi, artan vakalar sonrası pandemiye dikkat çekmek amacıyla ilgi çekici bir çalışmaya imza attı. Virüs kostümü giyen İnegöl Şehir Tiyatroları personeli, cadde ve sokaklarda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bu anlar gizli kameralarla da kaydedilerek sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İnegöl Belediyesi, Covid-19 salgınını konu alan bir çalışma hazırladı. Belediye vatandaşın dikkatini çekmek için koronavirüs kostümüyle uyarılarda bulundu. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatroları personeli, vatandaşların bilgilendirilmesi için koronavirüs kostümü ile şehrin en işlek cadde ve sokaklarında maske, mesafe ve hijyen uyarıları yaptı. Koronavirüs köstümlü personel kimi zaman ATM'de sıra bekleyen vatandaşların arasına daldı, kimi zaman ise bankta oturan yaşlıların yanına yanaştı, bazen de grup şeklinde yürüyenlere sessizce yaklaşarak korkutup uyarılarını yaptı. Vatandaşların da ilgisini çeken bu yöntemle Covid-19 salgınına ilişkin bilgilendirmeler yapılarak genç, yaşlı, çocuk herkese uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

VİRÜSÜN HER YERDE OLDUĞUNU ANLATMIŞ OLDUK

Yapılan bu farkındalık çalışması gizli kameralarla kayıt altına da alındı. Görüntüler sonrası video klip ile ilgili açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, `´İnegöl Belediyesi olarak farkındalık çalışmalarımıza devam ediyoruz. Böylesine kritik bir süreçte vatandaşlarımızın tedbirleri elden bırakmamasına dikkat çekmek için bir arkadaşımız koronavirüs kostümüyle çarşıda ve sokakta gezdi. Virüsün her yerde olduğunun en belirgin halini aslında bu farkındalık çalışmamız ile anlatmış olduk. Hep birlikte kurallara uyarak bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağız inşallah.´´ dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-10 13:43:35



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